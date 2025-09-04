《K-Pop惡魔獵人》收視超越《魷魚遊戲》 創奈飛歷史最高觀看紀錄

奈飛平臺動畫片《K-Pop惡魔獵人》（見圖）超越《魷魚遊戲》第壹季，創下奈飛歷代內容最高觀看紀錄。據奈飛官方網站3日數據統計顯示，《K-Pop惡魔獵人》累計觀看次數已達2.66億次。這壹數字超越了此前位列歷代第壹、第二的《魷魚遊戲》第壹季（2.652億次）和《星期三》第壹季（2.521億次）。至此，《K-Pop惡魔獵人》成為奈飛電影與節目等所有內容類別中觀看量最高的作品。《K-Pop惡魔獵人》的冠軍紀錄短期內難以被打破。奈飛統計作品上線91天內的累計觀看次數，據此評選最受歡迎影視作品。今年6月20日上線的《K-Pop惡魔獵人》距統計截止尚有兩周時間，其累計觀看量有望突破3億次。《K-Pop惡魔獵人》原聲帶（OST）熱度持續不減。美國公告牌當地時間2日通過榜單預告文章宣布，歌曲《Golden》與上周相同，繼續位居主流單曲榜“Hot 100”首位。至此，《Golden》已累計三周問鼎該榜冠軍（非連續登頂）。截至上周，公告牌Hot 100榜單共計收錄12首K-POP歌曲。其中僅《K-Pop惡魔獵人》原聲帶（OST）就占據8席，包括《Golden》、《Your Idol》（第4位）、《Soda Pop》（第5位）、《How It's Done》（第10位）等。本周Stray Kids樂隊的《CEREMONY》以第52位新晉入榜，使得該榜單K-POP歌曲數量有望增至13首。演唱《Golden》的歌手們還受邀出席美國大眾音樂頒獎禮。據“2025 MTV音樂錄像帶大獎（VMA）”官方社交平臺2日消息，劇中虛擬女團“Huntrix”的演唱者李載、蕾伊•阿米與奧黛麗•努娜將作為頒獎嘉賓，出席7日在紐約UBS體育館舉行的VMA頒獎典禮。李載在VMA發布的視頻中表示：“非常榮幸能參與此次盛典，期待與各位在頒獎禮相見。”金泰彥記者、史智媛記者 beborn@donga.com、4g1@donga.com