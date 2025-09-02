ROSÉ憑借《APT.》獲VMA八項提名 比肩Lady Gaga等國際巨星

美國大眾音樂頒獎禮“MTV音樂錄影帶大獎（VMA）”提名名單近日公布，韓國女團BLACKPINK成員ROSÉ（本名朴彩英）憑借單曲《APT.》入圍八項大獎，創造K-POP歌手歷史最佳成績。當地時間上月6日VMA提名名單公布後，ROSÉ難掩激動地表示“我無比震驚”。她在個人社交媒體發布的短視頻中坦言“不知該如何表達”，並向粉絲致謝。將於7日在紐約UBS體育館舉行的本年度VMA頒獎禮上，ROSÉ的多項提名對K-POP發展史具有深遠意義。這不僅是韓國歌手首次同時入圍八個獎項類別，更首度躋身最高榮譽“年度音樂錄影帶（Video of the Year）”提名名單。通過與布魯諾•馬爾斯合作曲《APT.》引發全球熱潮的ROSÉ，此次以個人身份比肩Lady Gag（12項提名）、肯德裏克•拉馬爾（10項提名）和薩布麗娜•卡彭特（8項提名）等國際巨星。●首度入圍“年度音樂錄影帶”創K-POP紀錄創辦於1984年的VMA與格萊美獎、全美音樂獎、公告牌音樂獎並稱美國四大流行音樂獎項。該獎項尤其註重“可視音樂”的呈現，歷屆典禮誕生諸多時代經典場面。首屆頒獎禮上麥當娜身著婚紗演唱《宛若處女》的舞臺至今仍被奉為傳奇。ROSÉ此次成為首位入圍VMA“年度音樂錄影帶”的K-POP藝人，書寫了全新歷史。得益於全球人氣，VMA自2019年新設“最佳K-POP”獎項以來，防彈少年團（BTS）、BLACKPINK、Stray Kids等團體持續登臺並屢有斬獲。但至今未有藝人獲得“年度音樂錄影帶”、“年度歌曲（Song of the Year）”、“年度藝人（Artist of the Year）”等主要獎項。迄今為止K-POP在VMA的獲獎多集中於歐美歌手表現相對弱勢的“團體”類別。防彈少年團於2019至2022年連續四年獲得“年度團體”獎，BLACKPINK（2023年）與SEVENTEEN（2024年）相繼蟬聯。2020年防彈少年團雖以《Dynamite》入圍“年度歌曲”，但最終未能獲獎。若ROSÉ能在“年度音樂錄影帶”或“年度歌曲”等類別摘得獎杯，將為K-POP樹立全新裏程碑。不過競爭異常激烈，“年度音樂錄影帶”單元中，憑借超級碗演出獲得爆炸性反響的肯德裏克•拉馬爾的《Not Like Us》、Lady Gaga與布魯諾•馬爾斯的合作曲《Die With A Smile》、比莉•艾利什的《Birds of a Feather》等提名作品均實力強勁。●全球影響力不遑多讓但就全球影響力而言，ROSÉ無疑是強有力的競爭者。去年10月發布的《APT.》至今仍停留在公告牌等全球多個榜單排名中。該曲在公告牌主流單曲榜“Hot 100”創下K-POP女藝人史上最高排名第三位，並實現連續41周在榜的驚人紀錄。基於此現象級熱度，ROSÉ今年4月入選美國《時代》周刊“全球最具影響力百大人物”。某演藝公司相關人士預測：“若ROSÉ此次在VMA多個類別獲獎，將成為鞏固K-POP國際地位的重要契機。”大眾音樂評論家鄭敏載（音）表示：“VMA是以人氣為評判標準的頒獎禮。ROSÉ獲得八項提名，意味著其在全球市場獲得高度認可。但由於主要獎項競爭激烈，結果難以預料。”史智媛記者 4g1@donga.com