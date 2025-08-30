特檢組拘留起訴金建希… 歷代第一夫人中第一人

金建希特檢組（特別檢察官閔中基）29日以操縱股價共犯等嫌疑拘留起訴了前總統尹錫悅的夫人金建希。這是歷代第一夫人中第一個被拘留起訴的事例。前任總統夫婦同時接受審判，這在憲政史上尚屬首次。尹錫悅被內亂特檢組（特別檢察官趙恩錫）拘留起訴，正在接受審判。金建希特檢組當天表示，以違反《資本市場法》、《政治資金法》和《特定犯罪加重處罰法》中的居間受賄嫌疑，對金建希進行了拘留起訴。特檢組將金建希定性爲德意志汽車股價操縱事件當時與主犯共謀的共犯，而不是單純的錢主。另外，她還涉嫌與尹錫悅一起從政治掮客明泰均處無償接受價值2.7億韓元的輿論調查，以及涉嫌與建真法師全聖培共謀，從統一教方面收受香奈兒包等價值8000萬韓元的財物。特檢組起訴金建希以3種嫌疑取得的11.6億韓元犯罪收益中的10.3億韓元，並要求追繳保全。這是爲了不讓隨意處理犯罪所得非法收益而凍結其錢財的措施。特檢組解釋說，無償輿論調查（2.7億韓元）因爲是尹錫悅和金建希共同參與，所以各自計算一半（約1.3億韓元）。特檢組計劃在對金建希進行起訴後，繼續對所謂的“賣官賣職疑惑”等各種追加疑惑進行調查。金建希當天在起訴後公開的聲明表示：“對讓國民擔心的這一狀況非常抱歉，每天都很痛苦。就像在最黑暗的夜晚月光依然明亮一樣，我也會注視我的真實和心意，熬過這個段間。”另外，內亂特檢組當天對前國務總理韓德洙以涉嫌幫助發動內亂、僞證、製作及使用虛假公文、損壞公共文件、違反《總統記錄物法》等罪名進行了不拘留起訴。李允泰記者、趙承衍記者 oldsport@donga.com、cho@donga.com