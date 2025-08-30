《時代》雜誌發布“AI領域百大人物”榜單 兩名韓國女性入選

美國《時代》雜誌當地時間28日公布“2025年人工智能（AI）領域百大人物”榜單，兩名韓國女性入選。斯坦福大學教授崔藝珍與OpenAI模型行為主管喬安妮•張共同上榜，與英偉達首席執行官（CEO）黃仁勛、OpenAI首席執行官薩姆•奧爾特曼、特斯拉首席執行官埃隆•馬斯克等業界領袖並肩而立。《時代》雜誌本次評選出本年度對AI領域產生重大影響的百位人物，並劃分為領導者、創新者、先驅者、遠見者四個類別。其中崔教授與張主管均入選遠見者類別。崔教授畢業於首爾大學計算機工程系，後獲美國康奈爾大學博士學位。今年1月起她就職於斯坦福大學人類中心人工智能研究所（HAI），是運用計算機分析語言的自然語言處理（NLP）領域權威學者，曾於2022年獲得被譽為“天才獎”的麥克阿瑟獎學金。《時代》雜誌評價稱：“崔教授已成為關註AI對人類影響的研究者，為探索作為大型語言模型（LLM）替代方案的小型語言模型（SLM）而加入HAI。大型語言模型目前主要由少數大型企業主導。”張主管曾歷任Dropbox和谷歌的產品經理（PM），於2021年12月加入OpenAI，現全面負責AI模型行為與政策制定。《時代》雜誌表示：“張主管將以AI助力用戶實現目標視為自身使命。”本次領導者類別入選者包括英偉達首席執行官黃仁勛、OpenAI首席執行官奧爾特曼、特斯拉首席執行官馬斯克、軟銀集團會長孫正義、元首席執行官馬克•紮克伯格、亞馬遜首席執行官安迪•賈西、臺積電董事長魏哲家以及深度求索（Deepseek）創始人梁文鋒等業界領袖。李智潤記者 asap@donga.com