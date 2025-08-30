金建希也被拘留起訴……從現在開始要查明真相，減輕國民慘痛



前總統尹錫悅夫人金建希29日被拘留起訴，將與尹錫悅本人同時接受審判。前任總統夫婦被移交審判是史無前例的事情。特檢組正在調查的金建希所涉嫌疑多達16個。此次因涉嫌操縱德意志汽車股價、介入公推事件、接受統一教金品請託等3項嫌疑被起訴，其餘部分也將逐漸被追加起訴。



對於曾是尹錫悅政府“影子權力”的金建希來說，起訴是預定的事必歸正。因爲丈夫的盲目包庇和檢察機關的包庇調查，每次都逃避責任，嫌疑不斷積累，導致大規模特檢。在調查過程中，金建希從統一教、徐熙建設等處收受高價財物，進行賣官賣職的情況大白於天下。在金建希一家經營的療養院，還發現了國家教育委員長李培鎔寄來的信和被懷疑以公職爲代價送去的10錢重的金龜。她還使用與總統相同等級的保密電話，隨時給高層公務員打電話，相關事實也被確認。幹了這些事的金建希卻說：“像我這樣什麼都不是的人……”，說出的話完全脫離事實。



金建希被拘留，之前試圖說謊和毀滅證據也是決定性因素。她稱出訪北約時佩戴的價值6200萬韓元的梵克雅寶項鍊是仿造品，但徐熙建設會長自首提供項鍊的事實，並拿出真品，謊言因此被揭穿。對於操縱德意志汽車股價嫌疑，儘管出現了與證券公司職員的通話錄音，也獲得了超過8億韓元的收益，她卻抵賴說：“光是損失了，哪有操縱股價?”



金建希在被起訴後表示：“就像在最黑暗的夜晚月光依然明亮一樣，我也會注視我的真實和心意，熬過這個段間。”她在拘捕後的5次特檢調查中，大部分時間都拒絕陳述，她的態度在審判中也不會有太大的變化。然而，在即將涌向法庭的證據和證言面前，沉默不會有什麼意義。前任總統夫婦兩人都被拘留站在被告席上，這本身就是對國民感到羞愧的事情。即使爲時嫌晚，也應該謙虛地表明真相，這樣才能在慘痛的國民面前贖罪。

