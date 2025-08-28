三星電子與LG電子將在氣候產業國際博覽會上展示“AI能源”技術

三星電子和LG電子等企業宣布，於8月29日在釜山BEXCO舉辦的“2025氣候產業國際博覽會”上展示面向未來氣候的人工智能（AI）能源技術。氣候產業國際博覽會是旨在應對氣候危機和實現碳中和的國際活動，主要討論尖端技術與政策解決方案。本屆博覽會由韓國產業通商資源部、國際能源署（IEA）和世界銀行（WB）共同主辦。三星電子本次博覽會以AI節能為主題進行展示，內容包括AI節能模式、集成監控與管理、個性化以及樓宇能源管理解決方案等。三星在展區入口設置了大型LED立面屏幕，播放表現氣候變化的影像。在“節能專區”內，觀眾可以查看冰箱、空調、洗幹壹體機、電視等產品的當前能耗量和月度預測使用量。在客廳風格的“AI節能模式專區”中，三星展示了Bespoke AI無風復合系統空調、Neo QLED電視和Bespoke AI衣櫃等產品聯動的AI節能模式。在廚房風格的“集成監控專區”內，三星演示了在所有搭載屏幕的產品上監控能耗的情況。在臥室等個人空間，三星還設置了通過分析Galaxy Watch、Galaxy Ring等可穿戴設備收集的數據，根據睡眠模式節約能源的場景。LG電子則打造了270平方米的體驗空間，展示用於住宅、公共和商業設施的定制高效暖通空調（HVAC）解決方案。展位入口處陳列了應用AI引擎的系統空調“Multi V i”和“Multi V S”。 在住宅解決方案方面，LG介紹了采用“AI風”功能的Whisen AI系統空調，該產品能夠學習用戶偏好溫度並實現自動控制。公共解決方案部門則展示了四向系統空調，其在制造過程中大幅減少了塑料使用；以及附加了減排裝置、能夠最大化減少大氣汙染物排放的燃氣熱泵系統空調（GHP）。LG還計劃介紹建築管理解決方案（BMS），該方案可集成管理建築物內各種設施；以及由AI實時分析建築物內溫度和電力使用量並進行自動控制的系統。李敏娥記者 omg@donga.com