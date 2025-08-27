孫興慜連續兩周入選MLS當輪最佳陣容

憑借壹記如畫般的任意球攻入加盟洛杉磯FC俱樂部後的處子進球的孫興慜（33歲），連續兩周入選美國職業足球大聯盟（MLS）“單輪最佳陣容”。美國職業足球大聯盟26日通過官網公布2025賽季常規賽第30輪最佳陣容，將孫興慜評選為最佳11人中的前鋒（3名）之壹。孫興慜在24日對陣達拉斯FC隊的比賽（1比1平局）中，用壹記右腳弧線任意球破門，實現了加盟洛杉磯FC俱樂部後三場比賽以來的首粒進球。此前，孫興慜在17日對陣新英格蘭革命隊的比賽（2比0，洛杉磯FC勝）中貢獻壹次助攻，入選第29輪最佳陣容。根據足球統計專業媒體“FotMob”的分析，造就孫興慜處子球的這記任意球，其預期進球值（xG）僅為0.07。這意味著嘗試100次僅能成功約7次。孫興慜的這記任意球破門，同時入圍了由在線球迷投票評選的第30輪最佳進球候選名單。僅用三場比賽便掘起為美國職業足球大聯盟代表性球星的孫興慜，為其所屬俱樂部洛杉磯FC俱樂部帶來了巨大的宣傳效應。洛杉磯FC俱樂部當天通過球隊官網表示：“‘孫興慜效應’達到了前所未有的水平，其效果比2022年引進加雷斯•貝爾（36歲，已退役）時高出5倍以上。”威爾士籍足球明星貝爾曾效力於皇家馬德裏隊（西班牙，2013年至2022年）， 期間隨隊五度奪得歐足聯（UEFA）冠軍聯賽冠軍。據洛杉磯FC俱樂部透露，自本月7日孫興慜加盟以來，其主場比賽門票需求暴增，近期主場新設置的站票區域也已售罄。俱樂部方面表示：“8月初，俱樂部相關網絡內容瀏覽量約為339.8億次，增長了594%。與球隊相關的媒體報道數量也增加了289%。”洛杉磯FC俱樂部未明確說明所對比的基準時間段。洛杉磯韓國城出現了繪有孫興慜的大型壁畫，身穿孫興慜球衣出行的人也顯著增多。洛杉磯FC俱樂部韓裔球迷團體成員喬希•安在接受俱樂部辦公室采訪時表示：“以前我說要去看洛杉磯FC俱樂部的比賽，朋友們都不太感興趣。但孫興慜與洛杉磯FC俱樂部簽約後，我收到了朋友的信息，說‘就算站6個小時也要看比賽’，並約我壹同前往。”鄭允喆 trigger@donga.com