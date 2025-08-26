李在明：“難以同意駐韓美軍的靈活化”

韓國總統李在明和美國總統特朗普當地時間25日在美國白宮舉行了首次韓美首腦會談。這是在李在明就任總統83天之後。特朗普當天中午12點在白宮爲李在明舉行歡迎儀式，從中午12點15分開始在其“橢圓形辦公室”舉行首腦會談，然後又舉行了工作午餐兼大範圍首腦會談。兩國首腦就3500億美元（約合490萬億韓元）規模的韓國對美投資基金等兩國上個月戲劇性達成協議的關稅談判後續措施和包括韓國政府增加國防開支在內的安保、技術合作等問題進行了討論。特朗普強調了韓國擴大對美投資和開放農畜產品市場，還強調了擴大國防開支等分擔同盟負擔。據悉，在此次首腦會談之前，美國要求韓國提交在關稅談判中達成協議的對美投資基金的詳細計劃、增加直接投資、開放大米和牛肉等農畜產品市場，並以“會談可能會出現差池”等表態施加了高強度的壓力。特朗普還多次表示，“韓國幾乎不繳納駐韓美軍的防衛費。他們應該自己承擔費用”，一直主張韓國應該把駐韓美軍防衛費分攤額增加到100億美元（約合13.7萬億韓元）。李在明24日在飛往美國華盛頓的空軍一號機內座談會上表示，“美國總統親自宣佈了重大協議，現在又單方面要求改變，但那不是‘說改變就改變’的”，對擴大對美直接投資和進一步開放農畜產品市場的要求劃清了界限。李在明表示：“美國肯定有人覺得（關稅）談判結果對韓國有利，因此各部門也紛紛要求更改關稅。但是，最終會得出既現實又合理的結論。”對於駐韓美軍的戰略靈活性問題，李在明表示：“對於我們來說，這是難以輕易同意的問題。但是對於駐韓美軍未來型戰略化等問題的討論，我們也有必要。”他一方面擔心隨着以牽制中國爲焦點的駐韓美軍的變化而介入兩岸（中國和臺灣）紛爭，另一方面對針對朝鮮和中國的駐韓美軍重新調整構成表明了肯定的立場。華盛頓=朴勳相記者、申圭鎮記者 tigermask@donga.com、newjin@donga.com