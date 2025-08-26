“廉價時代”不會到來



結束駐外任期，時隔3年回到國內，筆者突然感覺自己變窮了。物價漲得太厲害了。在公司附近解決午餐，人均大概需要1萬多韓元。3年前，花6000-7000韓元解決一頓飯也不難。常吃的15個裝雞蛋的價格從7500韓元漲到了9500韓元。兩瓶裝的牛奶套餐價格也從6300韓元上升到7100韓元，數字的前一位發生了變化。聽到筆者說“物價上漲得太厲害，嚇了一跳”，周圍的人反而更加驚訝。他們並沒有像筆者那樣感受到物價的上漲趨勢。



確認實際統計後發現，還真是的。上個月消費者物價指數比3年前上漲7.2%，但年增長率隨着時間的流逝已有所放緩。消費者物價的年增長率在3年前高達6.3%。今年以來，每月都停留在2%左右。筆者如果一直是在韓國，也不會察覺到這種變化。



物價上漲並不總是壞事。如果物價上漲，還錢人的實際負擔就會減輕，企業借錢投資實體經濟也會變得容易，從而對經濟增長起到積極作用。這被稱爲“孟德爾-託賓效應”。



但是在現在這樣的“零增長”時代，高物價是致命的。政府22日提出今年經濟增長率預測值爲0.9%，有人擔心低增長會固化。工資上漲幅度不大，唯獨物價上漲，我們只能變窮。研究結果顯示，越是低收入階層就越對通貨膨脹脆弱。收入不穩定的情況下，如果伙食費、取暖費等與生計直接相關的費用上漲，連生存都艱難。



問題是高物價將成爲新常態。主要國家爲了引導增長，預告了低利率政策，上漲的關稅也會拉高進口物價。酷暑和暴雨導致收成惡化，農水產品供給也減少，上漲的只有物價。隨着氣候變化日益嚴重，這種現象似乎正在成爲家常便飯。廉價消費的時代似乎不會再來了。



政府每次受到物價批評時都會說“高物價是世界性現象”“原因複雜，不易解決”。說得也對。物價難有有效對策。那麼，至少應該剋制刺激高物價的對策。放鬆銀根政策尤其令人擔憂，原因也在於此。



爲了刺激內需，政府將投入12.2萬億韓元的國家經費發放“民生恢復消費券”。明年的預算案將首次超過700萬億韓元，接近730萬億韓元。其宗旨是像種子一樣撒下財政，發展經濟。



財政集中如果投入到能源設施或住宅建設等擴充供給能力上還行。但如果大量投入到一次性現金援助，就會促進物價上漲。雖然發放資金可以暫時讓我們的錢包鼓起來，但從長遠來看，這等於提高物價，使我們的錢包變薄。況且政府負債也在增加，物價更加令人擔憂。韓國財政學會今年6月發表的研究結果稱，“如果政府負債增加1%，消費者物價最多會上漲0.15%”。



即使到收穫需要很長時間，政府也應該集中精力在成爲增長基礎的新事業等上撒下“財政種子”，否則，物價上漲會使老百姓更加貧窮，消費萎縮會導致增長緩慢。財政種子不是成長的引水，而是引發更大危機的導火索。

