孫興慜攻入加盟MLS後首球，美妙弧線令門將猝不及防

“醫生告誡勿直視‘SUN（太陽）’，但此刻所有人的目光都聚焦於‘SON（孫興慜）’。”美國職業足球大聯盟（MLS）轉播商“蘋果電視臺”解說員在洛杉磯FC足球俱樂部前鋒孫興慜（33歲）主罰任意球時如此感嘆，難掩激動之情。此舉巧妙地利用了英語中“太陽”與孫姓發音相近的特點。孫興慜於24日在美國得克薩斯州弗裏斯科豐田體育場進行的客場對陣達拉斯FC隊的比賽中，於上半場第6分鐘主罰由隊友德尼斯•布安加（31歲•加蓬）創造的任意球。在距球門約22米處，孫興慜用右腳踢出的弧線球直掛球門左上死角，門將未能作出撲救。這是孫興慜加盟洛杉磯FC俱樂部後第三場比賽斬獲的首粒進球。蘋果電視臺解說員盛贊此為“驚人完美的任意球”。進球後，孫興慜做出其標誌性的“快門慶祝”動作，隨後用雙手拼出“LA”字母造型盡顯喜悅。孫興慜保持著韓國足球代表隊球員A級比賽任意球進球最多紀錄（6球）。但在原屬球隊托特納姆熱刺（英格蘭）時期，他常將任意球主罰權讓予隊友。而今在洛杉磯FC俱樂部，他堂堂正正以主罰者身份踢出如畫進球。美國職業足球大聯盟通過官網評價稱：“孫興慜以‘世界級’的處子球迅速證明自身實力。”隊友與主帥也對孫興慜的任意球贊不絕口。任意球當時處於禁區內的後衛恩科西•塔法裏（28歲•美國）賽後表示：“我在最佳位置欣賞了這次任意球。當孫興慜起腳時，我正註視著球門左上角，皮球如魔法般精準入網。”洛杉磯FC俱樂部主教練史蒂夫•切倫多洛（46歲•美國）稱：“孫興慜的任意球堪稱夢幻，他是為球隊註入新鮮活力的球員。”在10日對陣芝加哥火焰隊（2比2平局）的洛杉磯FC俱樂部首秀中，孫興慜作為替補登場制造扳平比分的點球；在17日首次首發出戰新英格蘭革命隊（2比0勝）的比賽中，他貢獻助攻收獲首個進攻點數。塔法裏表示：“孫興慜三場比賽的表現堪稱藝術珍品，足以陳列於盧浮宮。”此役洛杉磯FC俱樂部未能守住孫興慜的首開紀錄，於上半場第13分鐘失球，最終兩隊1比1戰平。雖遺憾收獲平局，但攻入精彩處子球的孫興慜繼新英格蘭隊壹戰後，連續兩場獲評單場最佳球員（POM）。孫興慜賽後表示：“雖欣喜於處子進球，但未能助球隊全取三分令人遺憾。”他補充道：“仍需進壹步磨合團隊配合。加盟至今約兩周時間，我正享受每分每秒。”完成加盟球隊後連續三個客場比賽的孫興慜，即將迎來主場BMO體育場首秀。此役平局後位列西部聯盟第四的洛杉磯FC俱樂部（積分41分），將於31日坐鎮主場迎戰聯盟榜首聖地亞哥FC隊（積分53分）。孫興慜表示：“主場首秀即逢勁敵，必將全力爭勝全取三分。”據在線票務平臺“票務大師”數據顯示，截至24日，這場孫興慜主場首秀戰的最低票價約為300美元（約合42萬韓元），較其加盟前該座區60美元左右的票價漲幅達五倍。其他交易平臺最佳座席票價已飆升至1500美元（約合208萬韓元）。韓鐘浩記者 hjh@donga.com