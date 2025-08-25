自主AI固然重要 但更需打造“能生存的AI”



“國家代表人工智能（AI）”生存競爭正式拉開帷幕。4日，被列為李在明政府核心項目的“自主AI基礎模型”開發工作，最終選拔出5支精銳團隊啟動實施。韓國科學技術信息通信部計劃通過提供數據與圖形處理器（GPU）等支持，采用全民競賽方式的競爭評估，最終僅保留2支團隊，完成性能比肩最新全球AI模型的“自主AI”。此舉旨在減少對ChatGPT等全球模型的依賴可能導致的技術附庸及信息泄露風險。



對於國防、保健等敏感事項不能托付給全球AI的論述，人們不得不點頭認同。即便性能未能100%達到全球AI模型水準，擁有國家代表AI與毫無準備之間仍存在天壤之別。事實上法國等國也基於類似理由持續推進自主AI研發。在AI產業被邊緣化之前，由政府主導推動向AI三大強國目標邁進的做法值得歡迎。



然而令人難以完全安心的是，相較於“國家代表AI”這壹成果本身，其能否獲得用戶選擇才是關鍵所在。如今數以億計的用戶正日益習慣於使用ChatGPT和谷歌Gemini。他們借助AI完成作業、撰寫報告、充當私人秘書，甚至有人通過AI進行心理輔導，不斷積累對話記錄並體驗生態系統。正如用戶不會輕易更換已習慣的智能手機操作系統，AI市場同樣存在著“習慣力量”這道無形壁壘——這是比性能指標更可怕的障礙。更何況擁有雄厚資金實力的科技巨頭正采取多種策略將消費者“鎖定（lock-in）”於自家AI模型。近期谷歌面向國內大學生和研究生，將原本收費的Gemini版“谷歌AI專業”會員服務提供壹年免費體驗，正是其中壹環。即便艱難完成韓國版ChatGPT開發，若無法獲得用戶和企業選擇，恐將淪落為國內專用AI或公共機構專用AI。



雖已啟動AI選拔賽，但其推進方式仍存遺憾。AI產業以協作與網絡效應為核心，像選秀節目般逐壹淘汰團隊的方式是否最優值得商榷。“全民競賽”會否流於作秀競爭？目前5支精銳團隊間已彌漫著避免成為首支淘汰隊伍的壓力。



更令人擔憂的是討論過度聚焦於自主AI本身。事實上我們應專註的並非“打造自主AI”，真正重要的是培育AI生態系統、追趕快速變化的全球AI趨勢，尤其是發掘韓國獨有的競爭優勢。自主AI可成為壹座裏程碑，但絕非終點。需要開拓更廣闊道路，準備多維度發展軌道。不僅要培養AI人才，更需豐富培育專註於特定產業的垂直AI初創企業，構建連接大學、企業、研究所的開放平臺。我們需要的不是“國家代表AI”，而是能在全球市場被選擇並“存活下來的AI”。

