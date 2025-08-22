韓國軍方接收美國在朝鮮挖掘的韓國戰爭土耳其軍人遺骸

韓國軍隊接收了韓國戰爭時期作爲聯合國軍爲韓國戰亡的土耳其軍人的4具遺骸。國防部遺骸挖掘鑑定團21日表示，在設置在鑑定團身份確認中心前的露天場地，舉行了從聯合國軍司令部接收土耳其軍人遺骸的儀式。美國國防部戰俘和失蹤軍人統計署14日用運輸機，把經過精密鑑定後存放至今的土耳其軍人遺骸從夏威夷希卡姆空軍基地運到京畿道烏山空軍基地，移交給了聯合國軍司令部。聯合國軍司令部把遺骸臨時存放在漢弗萊營（京畿道平澤美軍基地）內的美八軍遺體安置所。4具土耳其軍人遺骸中，3具是美國戰俘和失蹤軍人統計署1996年至2005年在朝鮮收拾的，另一具是1984年起推進的夏威夷國立太平洋紀念墓地（俗稱潘趣碗公墓）遷移過程中確認的。土耳其軍人根據“戰亡之地就是殉教之地”的傳統，認爲即使是在異國他鄉，埋葬在戰亡之地也是一種榮譽。土耳其陣亡將士的遺骸並沒有立即被送回本國，而是被帶回韓國，也是因爲這個原因。鑑定團表示，遺骸將在國內接受最終精密鑑定後，經過與土耳其駐韓大使館的協商，安葬在釜山聯合國紀念公園或送回本國。土耳其駐韓大使薩利穆拉特·塔梅爾和鑑定團團長李根元等人出席了當天的活動。鑑定團相關人士表示：“我們的責任是銘記70多年前聯合國軍爲保衛韓國而壯烈犧牲的獻身精神，報答到底。我們將盡最大努力爲土耳其陣亡者服務。”尹相虎 ysh1005@donga.com