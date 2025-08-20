韓國“向產業災害宣戰”期間發生列車碾壓事故 致2死5傷

正在運行的列車碾壓軌道檢查人員，造成2人死亡、5人受傷。根據作業人員等陳述，盡管已響起列車接近警報仍發生事故，人為因素導致事故的可能性較大。李在明總統宣布“向產業災害宣戰”之際，繼民間領域後公共部門也發生事故，預計政府將采取強力應對措施。據韓國鐵道公社和慶北消防本部消息，19日上午10時52分許，在慶尚北道淸道郡華陽邑三新裏京釜線鐵軌上，從東大邱站出發前往晉州站的木槿花號1903次列車撞上了在軌道周邊作業的7名工人。此次事故造成7名工人中2人死亡（分包商所屬人員6名和韓國鐵道公社職員1名）、4人重傷、1人輕傷。遇難者遺體已安放在淸道大南醫院，傷者被轉移至慶州東國大學醫院、慶山世明醫院、安東醫院等機構救治。作業人員當時正在檢查近期暴雨造成的受損情況，對南省峴站至淸道站區段邊坡進行勘察。在獲得南省峴站長批準後僅7分鐘便發生了事故。韓國鐵道公社相關人士表示：“原則上禁止進入軌道範圍，正在調查人員進入軌道的具體經過。”據悉壹名傷者陳述稱：“雖然列車接近感應應用程序發出了警報，但因未見列車蹤影，誤以為是設備誤報。”警方和雇傭勞動部表示將依據《產業安全保健法》和《重大災害處罰法》展開調查。清道郡=張英勛記者、大田=金泰榮記者 jang@donga.com、live@donga.com