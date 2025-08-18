證言：“情報司令部去年曾詢問飛往平壤的無人機能否装掛傳單筒”

內亂特檢組（特別檢察官趙恩錫）掌握了無人機作戰司令部和國軍情報司令部從去年夏天起向國防科學研究所諮詢“無人機能裝掛傳單筒嗎?”等謀劃“向平壤滲透無人機行動”的情況，正在擴大調查範圍。據法律界17日透露，特檢組從國防科學研究所人士處確保了“去年夏天情報司令部問過無人機能否裝掛傳單筒，同一時期無人機司令部也有過類似諮詢”的陳述。據悉，國防科學研究所人士在接受特檢組調查時陳述稱，“情報司令部來諮詢過，能給無人機裝掛傳單筒，當時回答他們‘胡說八道’。無人機司令部諮詢時，也作出了意思相同的回答”。據悉，情報司令部和無人機司令部向國防科學研究所諮詢的時間，與無人機司令部在企劃階段開始就向平壤滲透無人機行動起草用於向總統室報告的“V（總統）報告”的時間相吻合。特檢組認爲，無人機司令部去年6月成立向朝鮮派遣無人機的企劃組，7月製作V報告後，8月直接向時任總統尹錫悅進行了報告。據悉，國防科學研究所沒有參與相關無人機的製作，無人機司令部內部有開發無人機的專門部門，因此自行安裝了傳單筒。據悉，特檢組認爲，情報司令部詢問無人機等無人飛機機體上安裝傳單筒是異乎常情的事情，因此正在調查無人機司令部和情報司令部是不是爲了派遣無人機“誘導北風”而交換信息、進行溝通。國防科學研究所負責無人機的開發等。如果在無人機上安裝傳單筒後放入“對朝傳單”，可以刺激朝鮮政府，誘導攻擊。此前，特檢組已經掌握，情報司令部在緊急戒嚴之前的去年11月底派遣2名要員前往蒙古，與朝鮮駐蒙古大使館接觸試圖開展情報工作的情況，正在以參與制造外患的嫌疑進行調查。特檢組7月25日造訪位於京畿道安養市的情報司令部，調查了情報司令部當時與朝鮮的接觸有沒有誘導武力挑釁等共謀目的。此外，以“妨礙逮捕”等嫌疑被追加起訴、即將開始審判的尹錫悅方面向負責審理的首爾中央地方法院刑事合議35部（部長法官白大鉉）表示，“還需要更多的時間準備審判”，申請推遲定於19日舉行的第一次公審。崔美松記者、具敏基記者 cms@donga.com、koo@donga.com