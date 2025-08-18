韓國推動韓美首腦會談發表“同盟現代化”聯合宣言

韓國總統李在明和美國總統特朗普的首次首腦會談共同宣言在即，韓國正在推進首腦會談發表包含“同盟現代化”框架的方案。據悉，在美國要求韓國增加國防開支和調整駐韓美軍的情況下，韓國政府正在磋商制定安全措施，以避免韓國因擴大駐韓美軍的戰略靈活性捲入不希望的紛爭。韓國政府高層人士17日表示：“就韓美同盟現代化，雙方可以協調意見，以（聯合宣言）文件的形式出臺。正在朝着這個方向行動。”該人士稱：“正在就戰略靈活性等駐韓美軍調整問題進行全面磋商。”最近，特朗普政府爲了共同應對中國、俄羅斯的威脅，要求調整駐韓美軍的作用和責任、韓國增加國防開支等“同盟現代化”。對此，韓國政府的立場是，加強韓美同盟，不僅是安保，而是在經濟和尖端技術領域也要加強韓美間合作的“未來型全面戰略同盟”。由此，韓美首腦會談聯合宣言中有可能包含“同盟現代化”的基本原則，即，在國防支出等擴大韓國對韓半島安保作用的同時，就調整駐韓美軍作用和擴大戰略靈活性等問題，加強與韓國的磋商。韓國政府高層人士表示：“美國考慮到東北亞安保現實的變化，想要擴大靈活性，我們爲了避免捲入不希望的紛爭，必須考慮到危險性進行應對，因此正在協商尋找交匯點。”另一高層人士就調整駐韓美軍表示：“相比數字，韓美聯合防衛態勢力量更爲重要。如果美國的各種戰略武器到來，可以考慮多個方面。”尹多彬記者 empty@donga.com