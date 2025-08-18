女團BLACKPINK首登“流行樂聖地”溫布利體育場 直呼“如夢似幻”

女團BLACKPINK作為韓國流行樂（K-pop）女子組合首次登上了被稱為“流行樂聖地”的英國倫敦溫布利體育場的舞臺。據YG娛樂公司透露，BLACKPINK作為世界巡演“DEADLINE”的壹部分，於當地時間15日和16日在倫敦溫布利體育場舉辦了兩場演唱會。該體育場是英格蘭國家足球隊的主場，最多可容納9萬人。該體育場亦是世界頂級流行歌手曾舉辦過演唱會的“演出聖地”。1985年，皇後樂隊（Queen）傳奇的“拯救生命（Live Aid）”演唱會在此舉行，邁克爾•傑克遜、碧昂絲、泰勒•斯威夫特等均曾在此獻唱。在韓國藝人中，防彈少年團（BTS）曾於2019年6月在此首次開唱，引發熱議。BLACKPINK自上月5日和6日在京畿道高陽綜合運動場主體育場與7.8萬余名粉絲見面開始，正在全球16個城市進行31場世界巡演。她們在溫布利體育場演出的首日，以飽滿的活力演繹了《Kill This Love》、《Pink Venom》、《Lovesick Girls》等熱門歌曲。BLACKPINK成員朴彩英在演出中表示：“我們是首個在溫布利體育場演出的韓國流行樂女子組合”，“感覺如同做夢壹般”。史智媛記者 4g1@donga.com