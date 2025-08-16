美國關稅引發的物價壓力非同尋常……要應對再次調整稅率的可能性



“這是隻有在‘香蕉共和國（法治崩潰的落後國家）才能看到的事情。”



“8月1日是美國國債市場死亡的日子，將載入史冊。如果數據不可信，那麼還能信什麼呢？”



這是美國總統特朗普當地時間1日以就業統計造假爲由突然解僱美國勞動部勞動統計局局長後，經濟界人士作出的反應。美國勞動部更正說，5、6月份非農業部門的工作崗位增幅比之前公佈的數字減少25.8萬人，市場不安情緒擴散後，特朗普採取了極端措施。美國史無前例的總統解職統計人員表明，圍繞高關稅政策，特朗普面臨國內外強烈反對，不安情緒有多大。



特朗普的“解職攻勢”最終將魔爪伸向了民間企業。12日，他在社交平臺“真實社交”上針對高盛首席執行官大衛·所羅門直擊道：“大衛要麼僱傭新的經濟學家，要麼集中於（個人興趣愛好）DJ活動，不要在大型金融機構的經營上費神。”高盛集團此前發表報告稱，如果高關稅持續下去，美國消費者的關稅費用負擔比重將提高到67%。撰寫這一報告的經濟學家在特朗普施壓解僱後也在一檔節目中反駁說：“關稅將開始打擊美國消費者的錢包。”



到目前爲止，美國的消費者物價比預想的更加穩定。7月份美國消費者物價指數（CPI）同比上漲2.7%，低於專家預測值（2.8%）。但7月份影響消費者價格的工業品出廠價格指數（PPI）爲3.3%（與前一年相比），大大超過了專家的預測值（2.5%）。隨着時間的推移，企業的關稅負擔累積，最終會轉嫁給消費者的分析佔上風。美國《華盛頓郵報》報道說，開市客、塔吉特等主要流通企業隨着今年年初擁有的庫存耗盡，正在準備上調價格。中國產比重較高的玩具價格（以4月至6月爲準）已經比一年前上漲3.2%。



最重要的是，特朗普不可預測的經濟政策助長了市場最忌諱的不確定性。有分析認爲，特朗普以允許英偉達和超威向中國出口爲條件徵收15%的出口稅、解僱統計負責人、要求英特爾首席執行官辭職等，表現出了與中國式國家資本主義相似的行爲。



在這種情況下，如果關稅引發的經濟衝擊增大，也不能排除美國重新調整關稅率的可能性。此前，特朗普政府曾往返於徵收關稅和推遲關稅之間，被譏諷爲“Taco，Trump Always Chickens out，特朗普總是臨陣退縮）”。實際上，最近韓國通商交涉本部長呂翰九表示：“玩具等部分產品有可能出現通貨膨脹，所以以後美國可能會選擇性地徵收關稅。”韓國政府應該在關於3500億美元對美投資等後續談判中密切關注美國經濟趨勢，並應對重新談判稅率和投資條件的可能性。

