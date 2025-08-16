尹奉吉義士被捕後……中國政府曾援助我國的抗日運動

至死猛烈抨擊本國發起的侵略戰爭的日本詩人鶴彬（1909∼1938年）。此人在我國鮮為人知，1937年日本對中國發動全面戰爭後，他接連發表批判戰爭、呼籲反戰的詩歌。他最終因違反《治安維持法》被日本帝國主義逮捕，翌年離世。更早的1932年，尹奉吉義士在上海虹口公園舉義後，中國國民政府秘密保護金九等大韓民國臨時政府領導人，並提供日常生活支持，相互援助抗日運動。《開啟和平的歷史》是韓中日三國的歷史學者、教師和市民團體為共享“東亞共同的歷史認識”而共同編寫的第三本歷史教材。它涵蓋了東亞自19世紀在西方壓力下開放門戶的“開港期”直至今日的歷史。39名作者和24名譯者等從2015年起合力撰寫，歷時十年完成。首爾大學、東京大學、中國社會科學院、亞洲和平與歷史教育連帶等所屬作者參與了編寫。這本教材雖可能略顯枯燥，但讀起來卻輕松有趣。全書分三部九章，由36個問題構成，每章開頭均附有詳盡的背景說明和年表，便於理解。雖然編寫時考慮了青少年讀者，但書中那些平時未曾想到的問題卻能直擊成年讀者的盲點。例如，“外交談判使用何種語言進行？”“在總動員體制下，殘疾人處於何種境地？”等。例如，1882年朝鮮與西方列強簽訂首個條約《朝美修好通商條約》的現場，使用的是何種語言？正確答案既非英語也非韓語，而是漢語。當時朝鮮沒有能講英語的譯官，且談判並非直接進行，而是經由清政府中介促成。書中進壹步說明：“會談以全權代表申櫶的發言由朝鮮譯官譯成漢語，再由中國譯官轉譯成英語傳達給美國全權大使的方式進行。”該書另壹亮點在於均衡地梳理了韓中日三國對同壹事件的情況和立場。在我國，8月15日是擺脫日本帝國主義殖民統治黑暗時期的“光復節”。在朝鮮則稱為“祖國解放紀念日”。而作為戰敗國的日本，則稱之為“終戰紀念日”。書中指出其“不使用‘戰敗’或‘投降’等‘刺激性’表述”。那麽臺灣的“光復節”也是8月15日嗎？臺灣將其定為10月25日，即日本臺灣總督府向中國國民政府簽署投降文書之日。合上書頁時，能感受到對沖突與合作交織的東亞三國的視野變得更為開闊。對作者們所言“敵對某人，往往源於對其缺乏了解。對話、討論以及面向未來的團結，才是開啟歷史新可能性的關鍵”，不禁令人頷首認同。本書副標題為“韓中日三國共同思考東亞的未來”。李知允記者 leemail@donga.com