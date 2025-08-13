“韓越貿易額5年後將翻番”……突破貿易戰爭的橋頭堡



韓國總統李在明11日與來訪的越南一號人物越共總書記杜林舉行首腦會談，雙方一致同意努力在5年內將兩國貿易規模翻番。即計劃從去年的867億美元（約120萬億韓元）擴大到2030年的1500億美元（約208萬億韓元）。兩國還決定在覈電站、高速鐵路、國防產業、新城市開發等領域加強合作。



越南是繼中國和美國之後，去年韓國的第三大貿易國，也是僅次於美國的第二大貿易順差國。另外，韓國是越南的最大投資國，三星、LG等1萬多家韓國企業進軍越南。越南人口1億，中位年齡只有32歲，年增長率高達7%左右，是一個年輕而充滿活力的市場。兩國簽有自貿協定，在韓國採購核心零部件，在越南生產最終材料後出口到美國等國家，因此可以成爲美國關稅炸彈的合作伙伴。



兩國首腦在聯合聲明中決定將兩國間“全面戰略伙伴關係”擴大到尖端科學技術、能源、供應網等面向未來的領域。越南政府正在推進高速鐵路90萬億韓元、新核電站等電力領域190萬億韓元規模的大型國策事業，因此韓國企業有機會。如果參與北寧省東南新城市的開發，將成爲“K-新城市”的首個出口案例。



越南也是韓國尖端產業供應鏈多元化的核心夥伴。越南的半導體、電動汽車電池等核心材料稀土儲量僅次於中國，居世界第二位。針對中國的稀土武器化，兩國決定建立核心礦物供應網中心進行合作。此外，人工智能、生物等越南的資源、人力和韓國的技術、資本攜手的領域也多種多樣。



在全球貿易體制重組中，爲了降低對美國和中國的貿易依賴度，韓國與越南等東盟核心國家的合作非常重要。這不是單純爲了出口多元化的縫隙市場，而是需要戰略攻略的核心市場。應該以與越南的合作爲橋頭堡，將新市場開拓擴大到東盟、印度等新南方地區，在貿易戰爭中尋找新的突破口。

