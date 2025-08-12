英偉達AMD對華芯片出口重啟 營收百分之十五上繳美國政府

美國半導體企業英偉達（NVIDIA）和超威半導體（AMD）在獲準恢復向中國出口低性能半導體的條件下，同意將其對華相關銷售額的百分之十五上繳美國政府。僅這兩家公司向美國政府繳納的“出口通行稅”預計最低就達二十億美元（約合2.8萬億韓元）。分析指出，H20芯片出口恢復對供貨該芯片所需高帶寬存儲器（HBM）的SK海力士、三星電子等韓國企業構成利好，但同時也可能成為壓低供貨單價的因素。●《紐約時報》：“美政府至少獲利二十億美元”據英國《金融時報》（FT）11日（當地時間）報道，英偉達為恢復出口半導體H20芯片，超威半導體為恢復出口MI308芯片，各自同意將相關產品銷售額的百分之十五支付給美國政府。《金融時報》報道稱，“美國企業為獲得出口許可而將部分收益支付給政府，此舉前所未有”。外媒估計，美國政府通過此措施預計可從英偉達和超威半導體處收取至少二十億美元。《紐約時報》預測英偉達今年H20銷售額為壹百五十億美元，《金融時報》預測為二百三十億美元。按此數值的百分之十五計算，美國政府僅從英偉達壹家就將獲得二十二億五千萬至三十四億五千萬美元。美國今年4月將H20和MI308芯片列入對華出口管制清單。當時正值美中貿易沖突加劇之際，理由是美國最尖端半導體助推了中國人工智能（AI）產業發展。英偉達持續向美國政府請求“允許向中國出口低性能半導體”。據悉，英偉達首席執行官（CEO）黃仁勛上月及本月6日接連會晤特朗普總統，請求恢復出口。美國商務部8日批準了H20和MI308的對華出口。●利益驅動 本國企業出口許可亦可利用專家認為，英偉達和超威半導體恢復對華出口AI芯片，對向這兩家公司供應高性能存儲器的三星電子和SK海力士構成“短期利好”。因為中國雲服務及數據中心企業壹旦恢復H20訂單，高帶寬存儲器和動態隨機存取存儲器（DRAM）需求很可能同步擴大。祥明大學系統半導體工程系教授李宗煥（音）表示：“由於H20所需的高性能存儲器主要由韓國企業生產，恢復對華出口將帶來出貨量增長，因而有利。不過，鑒於英偉達和超威半導體需以稅收形式上繳銷售額的百分之十五，也存在將此轉嫁給韓國合作企業分擔壓力的可能性。”有觀點指出，鑒於此次協議被視為再次印證了特朗普總統特有的談判方式，正承受對美投資壓力的韓國企業應以此為鑒，準備靈活應對。政府以發放出口許可為條件向本國企業收費的情況極為罕見。此外，當初阻止H20對華出口的技術外泄擔憂也未見消除跡象。這正是有分析認為特朗普將H20出口限制用作“談判籌碼”的原因。曾在特朗普第壹屆政府擔任白宮國家安全會議（NSC）中國事務主任的李莎•托賓諷刺道：“中國政府會對美國政府通過出口許可創收感到高興吧。難道現在洛克希德•馬丁公司向中國出售戰鬥機時，也只需繳納百分之十五的傭金就可以了？”高麗大學國際研究生院特聘教授金興宗（前韓國對外經濟政策研究院院長）表示：“特朗普式施壓並非首次，要在美國市場守住地位，擴大本地生產勢在必行。根據關稅和市場規模的變動重新配置全球生產設施，是長期必然的趨勢。”李敏娥記者、北京=金哲中 常駐記者 omg@donga.com、tnf@donga.com