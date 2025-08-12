中秋節長假延長 夏季短途遊成新選擇

“今年中秋節假期比較長，如果分兩次休假經濟壓力太大，所以打算在南海地區就近度假。”29歲的上班族金某（化名）本月11日表示。他解釋道：“熱門景點在假期期間既擁擠又昂貴，去壹趟回來非但未能休息，反而倍感疲憊。這次假期打算去當地居民常去的餐館用餐，在市場采購食材後在住所自行烹飪，享受悠閑假期。”受高物價與漫長中秋假期雙重影響，今年夏季更多人選擇就近開展“迷妳度假”。據大韓商工會議所6月發布的《職場人夏季休假計劃及政策課題調查》顯示，在800名全國職場受訪者中，83.5%選擇國內旅遊。行程安排方面，三天兩夜遊占比最高（38.9%），其次是四天三夜遊（22.7%）和兩天壹夜遊（21.3%）。分析認為，這壹現象反映出在10月初長達7天的中秋假期（10月3日至9日）以及持續高物價的雙重作用下，人們試圖縮減暑假費用的“精打細算”心理。首爾大學消費趨勢分析中心研究員全美英（音）解釋稱：“今年假期較往年更多，因此旅行需求分散，短途旅行的需求進壹步增加。再加上經濟不景氣，選擇國內旅遊的情況也隨之增多。”越來越多遊客選擇在住宿地自行烹飪：在當地市場采購食材後制作餐食，這種高性價比度假方式漸成主流。41歲的上班族金某（化名）不久前與父母前往江原道束草市旅遊時表示：“預訂了帶廚房的公寓式酒店，最後壹天在傳統市場采購特產後，在住所烹制晚餐。當前物價持續上漲，生活開支增加，能省則省。”居住在世宗市的姜某（32歲）也表示：“最近物價太高，只在附近超市采購後進行野營度假，人均15萬韓元的1晚行程，性價比很高。”青睞性價比度假的趨勢亦可從“購物中心度假”（Mall-cance）的流行中窺見壹斑。據新世界百貨商店數據，其釜山Centum City店上月的銷售額較去年同期增長了6%。新世界百貨商店相關人士表示：“Centum City內的SPA樂園、滑冰場等可供家庭遊客娛樂的設施使用人數有所增加。”以上月第4至第5周為準，金浦、松島等4家現代百貨店Premium Outlets的銷售額也比去年同期增長了15.8%。僅從顧客訪問量增長趨勢來看，增幅接近18.7%。首爾大學心理學教授郭錦珠分析稱：“受炎熱天氣影響，希望在涼爽室內享受休閑的需求增加，使得餐飲、購物等休閑設施壹應俱全的百貨商店和超市也聚集了眾多納涼遊客。”李素貞記者 sojee@donga.com