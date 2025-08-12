烏克蘭戰爭的朝鮮軍俘虜問題，要回避到什麼時候？



李在明政府正在迅速、細緻地採取向朝鮮示好的措施。繼中斷對朝擴音器廣播中斷後，又在5日一天內拆除20多個擴音器。上個月初，國家情報院全面中斷了運營50多年的對朝廣播及電視廣播。遣返漂流過來的6名朝鮮居民也很快得以實現，《朝鮮居民接觸舉報處理指南》也告作廢。



即使表現出如此大的誠意，從朝鮮得到的答覆也是冷冰冰的。金與正7月28日宣佈：“即使李在明政府如何裝作同胞的樣子，竭力擺出在做各種正義之事的架勢，以博取我們的關注和國際矚目，我國對韓國的敵對認知也不會發生變化。”她還說：“我再次明確表示，無論首爾制定何種政策、提出何種提議，我們都沒有興趣，也不會和韓國面對面坐下來，有什麼需要討論的問題。”到了這種程度，調整韓美聯合軍事演習日程、遣返非轉向長期囚等籌碼也不會有什麼效果。



韓國政府人士滿腦子都是“能讓金正恩和李總統滿足的項目是什麼”的時候，在數萬裏異鄉參加烏克蘭戰爭、被烏克蘭軍隊俘虜的兩名朝鮮青年被閒置了7個多月。他們多次表示想去韓國，但韓國沒有人感興趣。



一名熟悉烏克蘭情況的人士透露，烏克蘭當局起初曾考慮過（向韓國）移交俘虜的代價，但現在即使放棄代價，只要（韓國）願意接走，也可以直接放人。”



但是，韓國能夠接回這些俘虜的部門似乎是擔心有可能被盯上，一直不敢說出口。事實上，如果李在明總統指示帶回，事情就能立即辦成。只要韓國政府公務員帶着律師根據國際法辦理遣返手續，完全可以領回。



派往烏克蘭的朝鮮軍是生動地展現朝鮮真實情況的標本。據國情院掌握的情況，朝鮮派遣了15000名軍人，其中包括600多名戰死者和4700多名死傷者。在這些死傷者中，只有2人被俘是非常罕見的事情。被極端洗腦的朝鮮軍相比成爲俘虜，更願意選擇自爆。但這並不是全部。



烏克蘭軍人作證說：“朝鮮軍人如果不能帶走受傷的戰友，就會將其擊斃後撤退。”這是因爲，如果部下被俘，上級就會被追究嚴格的連帶責任。在人類戰爭史上，沒有軍隊因爲沒能殺死戰鬥中受傷的部下而處罰指揮官。因戰鬥機自殺式襲擊“神風”而臭名昭著的日軍也沒有達到這種程度。



烏克蘭軍隊爲了俘虜朝鮮軍運營了特殊部隊，但只有兩名傷兵被活捉。這些俘虜說：“如果有手榴彈，肯定會自爆。”據悉，烏克蘭軍方去年12月公佈，最初被俘的朝鮮軍人因傷勢過重而死亡，實際上是他們自己作出了極端選擇。之後公開的其他朝鮮軍人俘虜的手纏着繃帶並不是因爲受傷，而是爲了防止他們自殺。



在這種現實下，兩人成爲俘虜、改變心意說要來韓國，簡直就是奇蹟。我們對那個奇蹟視而不見。朝鮮青年們成爲毫不猶豫地殺害了10年間同吃一鍋飯的戰友的殘酷軍人，被洗腦後讓他們毫無顧忌地放棄生活，這都是因爲金正恩，而與我們無關嗎？



韓國是爲世界難民募捐的廣告在電視上播出的國家。但在僅僅幾十公里之外的北方，即使是在不知何時會死去的戰場上，也生活着只因一塊豬肥肉而露出欣慰笑容的同胞。有些青年自願表示，如果被派往俄羅斯，雖然有可能死掉，也可以吃飽穿暖。



我們不可能把朝鮮的居民都救出來。但我們可以向在“地獄”般的戰場上生存的20歲、26歲青年們伸出手去，儘快讓他們過上新生活。如果迴避他們，李在明政府主張的南北人道主義的意義就應該另行解釋。難道只有向金正恩示好纔是人道主義，不能示好就不是人道主義嗎？ 兩名青年今天也在問，“什麼時候帶我們去韓國？”

