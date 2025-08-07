“責任總理？憲法上只存在完善總統制形式的總理”

“我本來就不喜歡‘責任總理’這個詞和制度。韓國憲法中存在的總理制度，是作爲總統制這一原則的補充形式。”國務總理金民錫5日在接受《東亞日報》採訪時，就“總理金民錫的作用”強調：“在現行憲法下，認爲總理的作用是輔佐總統，這是正確的，從根本上說是‘部長第一人’的作用。”一直以李在明總統的“參謀長”自居的金民錫強調，實際國政運營的主體和責任不在於總理，而是在總統身上。當天《東亞日報》在首爾市鍾路區政府首爾大樓總理辦公室對金民錫進行獨家採訪，持續了1小時20分鐘左右。7月4日就任的金民錫就任職一個月的感想表示：“現在有點感覺了。我想應該正式開始奔跑了。”● “關稅談判，是最佳結果，也是有意義的結果”問：就任後，你就提到了“凌晨總理”“參謀長”“解說員”等多個角色。答：這是對我的任務的設定。凌晨總理在與國民的關係中誠實地觀察情況後及早行動，參謀長是就與總統的關係而言的，情況本部長說的是在黨政室（執政黨、政府、總統室）這種層面進行協調。最近，總統似乎在將其領導能力性格朝着設定和提出國家議題的方向明確。此次公開國務會議和提出產業災害相關問題就是代表性的事例。他經常對我說，總理應該對內治的執行負最大限度的責任。問：對於最近達成協議的韓美關稅談判，你評價稱“已盡最大努力，仍留下了遺憾”。具體指的是哪些部分？答：與其他國家相比，留給新政府上臺後的時間本身就很短，考慮到這一點，與韓國的主要競爭國家相比，並沒有出現處於相對劣勢的結果。從這一點看，這是盡最大努力的結果，也是有意義的結果。只是受談判的影響，如果腰帶勒緊、呼吸困難，就會出現困難的人，這一點令人遺憾。問：在如何準備與美國的後續談判？答：（此次談判）因爲是由美國主導的局面，只要（美國）維持着提出問題的權限，遊戲的局面總有可能改變。另外，此次協議的後續協議是名爲“空白”的協議。還剩下具體如何進行基金構成和收益結構等的領域。而且根本不是書面協議，因此存在協議的開放性乃至未知的領域。從這個意義上講，我們必須保持緊張，繼續前進。”問：如何看待人事革新處長崔東錫的去留問題？答：我認爲這不是法律上存在任何是非或從根本上重新考慮公職錄用的理由。我知道爭議，但我認爲這並不屬於根本不可能（聘用）的領域，是由總統決定的。崔處長本人也要守住防線，在工作上表現出成果。拿他過去的言行舉止再次討論去留問題的階段已經過去了。問：對赦免前法務部長曹國有何看法?答：這正是總統的固有權限。關於赦免權，李總統應該會聽到很多不同的聲音，並考慮各種因素。因爲是公開提出問題的事件，誰來特別多說幾句又有什麼意義呢？● “黨政室是命運共同體……緊密的溝通是基本。”問：除了每週一與李總統進行周例報告會外，還如何與李總統進行溝通？答：就上週來看，（一週）平均去龍山三四次。除了一小時左右的每週例會外，三四次見面時也會談一個小時以上，必要時隨時以方便的方式向我下達指示，我也經常進行報告。這種溝通的經驗我們已經積累了幾年。有時即使不一一和（總統）配合，事後看來也有很多類似判斷和類似的話。公務員們去總統室報告後，會過來跟我說，我聽說過，說是總統和總理說了類似的話。問：李總統強調黨政室一致….答：我和（共同民主黨）代表鄭清來時也說過這樣的話，黨政室關係的基本是緊密的溝通。我們完全就是命運共同體、責任共同體。創造政權的勢力要團結一致走到底。只有協調所有分歧，國政取得成功，之後才能穩定下來。問：結束任期時，您想讓國民記住是什麼樣的總理？答：我認爲，在應該在我們社會紮根的某種社會對話、社會協約等運營原理上，我應該向強化青年平臺的方向發揮更大的作用。簡單地說，在解決韓國社會問題上，要進一步提高青年層的參與度，從他們的觀點出發，努力尋找解決問題的方法。通過最近開始的“K-討論國家”，我們也想處理青年層關注的年金、教育、勞動等問題。權五赫、黃亨俊記者 hyuk@donga.com、constant@donga.com