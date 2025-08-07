日本動畫《鬼滅之刃》與電影《國寶》席卷韓國 影迷跨國觀影熱潮興起

上月27日赴日本東京的李某（24歲）此行並非為觀光，而是為觀看上月18日在日上映的動畫電影《劇場版“鬼滅之刃”無限城篇》。作為通過在線視頻服務（OTT）在韓國廣受歡迎的《鬼滅之刃》系列狂熱粉絲，他表示：“為避免在網絡社區被劇透，已難耐等待韓國上映，故乘機赴日觀影。”自2023年《灌籃高手》與《鈴芽之旅》後，日本電影在韓國市場鮮有引發強烈反響之作。但今年下半年將上映的兩部作品在韓國引發特殊期待：定檔本月22日的《劇場版“鬼滅之刃”無限城篇》，以及韓裔日籍導演李相日執導的《國寶》（暫譯，計劃下半年上映）。兩部影片目前穩居日本票房前兩位，本土反響熱烈。●《鬼滅之刃》催生“跨國觀影”《劇場版“鬼滅之刃”無限城篇》是繼2020年《劇場版“鬼滅之刃”無限列車篇》創下韓國日本動畫電影票房第五（觀影人次215萬）後的系列新作。截至6日，該片以30.4%的預售率登頂韓國預售榜。此次《無限城篇》備受矚目，因自2019年以電視動畫及電影形式持續走紅的《鬼滅之刃》正式開啟最終篇章。本片作為通向結局的三部曲首作，描繪了鬼殺隊與最精銳的血鬼在反派據點“無限城”展開的終極決戰。鑒於韓國粉絲熱情高漲，多家進口商曾競標版權爭奪戰。該片在日本已刷新多項紀錄：上映即登頂票房榜，4日內突破千萬觀影人次；更以日本影史最快速度——上映8天票房突破100億日元（約合938億韓元）。美國娛樂媒體《Deadline》驚嘆：“本片已超越電影範疇成為社會現象，日本影院正為之沸騰。”●獲戛納青睞的韓裔導演新作《國寶》李相日執導的《國寶》因導演身份早已引發韓國影迷關註。其處女作《青》（1999年）解構了在日韓裔身份認同，《69》（2004年）與《扶桑花女孩》（2006年）等作品持續獲得業界肯定。影片講述生於黑道世家卻被歌舞伎演員收養、為藝術獻身的主角喜久雄（吉澤亮 飾）的人生軌跡，因精準呈現日本傳統戲劇細節獲高度評價。該片自上月6日在日上映後蟬聯四周票房冠軍，即使《無限城篇》上映後仍穩居亞軍。李相日導演今年5月受邀參加戛納電影節導演雙周單元時表示：“本片以傳統文化為題材，兼具娛樂性與藝術深度。”韓國電影界曾預測該片因深入刻畫日本傳統文化或面臨“日式風格過濃”的引進阻力。但該片憑借過硬品質，終確定將於下半年在韓上映。進口商Media Castle代表姜相旭評價：“其在表演、導演與敘事等多維度均令人印象深刻。”金泰彥記者 beborn@donga.com