因業績不振而關門大吉的日產追浜工廠……當地居民表示：“也歡迎外國企業”

最近在國內外市場都陷入苦戰的日產公司7月15日表示，決定於2027年底關閉追浜工廠。追浜工廠去年出現6708億日元（約6.3萬億韓元）的赤字，面臨生存危機，公司決定關閉這一象徵性工廠。代表日產“成功”的追浜工廠現在成了日產“危機”的象徵。實際上，追浜站一帶的商街已顯破舊，而且幾乎每隔一家店就有一家是關門的空房。在車站所在的小區中心街，也難以看到充滿活力的氣息。● 能容納36個東京巨蛋的規模從車站乘出租車前往工廠有5分鐘車程。70多歲的出租車司機透露：“以前站前人很多，但最近隨着日產的情況惡化，人們逐漸離開，地區經濟也越來越差。如果工廠關門，地區經濟會更加惡化，所以很擔心。”當天造訪工廠，是因爲得到了之前申請的參觀項目的參加許可。只是看不到工廠內部。負責嚮導的日產職員說：“內部參觀在今年6月末結束後被中斷。因爲正在調整工廠設備。”雖然沒有詳細說明，但似乎與工廠關閉不無關係。此次參觀活動首先在工廠內名爲“來賓館”的宣傳館聽取介紹日產歷史和生產過程的視頻和演講，然後通過汽車模型理解驅動原理。嚮導強調說：“追浜工廠是日產的‘母親工廠’。”從中可以看出，這是製造今天日產的母體工廠的自豪感。在室內演講結束後，在參觀外部設施時，我們坐的是大巴。整個工廠佔地169.9萬平方米，相當於36個東京巨蛋。坐上公交車後，嚮導說：“不僅是工廠內部，就連外部也不能拍照。請把手機放在包裏或口袋裏，不要拿出來。”坐大巴行駛幾分鐘後，看到了廣闊的東京灣和工廠內的港灣設施。這是該工廠引以爲豪的驕傲，能夠將生產的汽車直接裝船。當天正好是新車裝船的日子，可以看到專業司機們排隊駕駛汽車裝船的壯觀場面。嚮導說：“即使來參觀，很多時候也和實際裝船時間不趕巧。大家非常幸運。”嚮導在活躍氣氛後，繼續對“工廠內的橋樑”進行了解說。“工廠很大，中間有普通道路。新車還沒有號牌，不能在普通道路上行駛。因此，在普通道路上架設橋樑，使新車能夠轉移到港口。”確實，可以看到設置在普通道路上連接工廠和工廠的雲橋，感到很神奇。但是，主要設施已經建成60多年。工廠、港灣、橋都生鏽、褪色了。這讓人感覺到了日產失去競爭力的現實。● 日產，在日本銷量前十名車型中消失雖然進行了大規模的結構調整，但日產的危機仍在進行中。日產7月30日公佈了今年第二季度（4-6月）的業績，虧損1157億日元（約1.09萬億韓元）。不僅是日本國內市場，美國、中國市場也未能逃脫苦戰。據《日本經濟》（日經）報道，今年上半年（1-6月）日本國內銷量前10名的汽車中，沒有一款是日產汽車。特別是日產的主力小型車，主要在追浜工廠生產的“Note”比去年上半年減少18%，只售出4.3308萬輛。日經報道說：“日產在2022年11月推出‘Serena’之後沒有推出新款。銷售情況正在進一步惡化。”很多分析說，業績如此不好，人力和設備卻依然如故，工廠開工率下降，經營狀況變得更加暗淡。日產社長伊萬·埃斯皮諾薩在7月15日的記者招待會上表示：“到2027年爲止，將把國內外17家工廠減少到10家，並裁減約15%的2萬名員工。”考慮到傳統上對裁員非常慎重的日本企業文化，埃斯皮諾薩這一宣佈在日本內外受到了相當大的衝擊。關閉追浜工廠也是結構調整的一環。日產決定將追浜工廠的生產功能轉移到子公司九州工廠，附近的湘南工廠也將於2026年底關門。據悉，日產就今後追浜工廠的利用問題，正在與生產電動汽車的臺灣富士康（鴻海精密工業）進行協商。追浜工廠在2010年批量生產電動汽車“Leaf”，比特斯拉早7年構建了電動汽車批量生產體系，備受矚目，但現在卻面臨着有可能轉變爲臺灣電動汽車生產基地的處境。日產管理層宣佈關閉追浜工廠，並表示“這是伴隨着巨大痛苦的選擇”。這是爲了企業生存而做出的不可避免的決定。位於追浜工廠正門旁邊的日產追浜分店的櫥窗上寫着“加油吧，日產！加油吧，追浜！日產有力量。起來吧，日產！”感受到了日產對生存的迫切感。● 職員們擔心僱用不穩定，商人們擔心地區經濟追浜工廠約有2400名員工。日產表示：“到2027年末爲止，將保障職員的僱用，今後的計劃將與工會進行協商。”這意味着，2028年以後的僱傭變得不安。在工廠前見到的日產職員們也對此表示擔憂。一名30多歲的男性職員說：“公司說是會維持僱傭。但以後不就不知道了嗎？”兩年後即將退休的一名職員說：“我馬上就要退休了，但是年輕職員們很擔心是否應該轉移到工廠設備轉移的九州，還是去九州繼續得到僱傭保障。”橫須賀地區社會也非常擔心。因爲該工廠對地區經濟的影響很大。商人們也在擔心萎縮的地區經濟會進一步萎縮。追浜站前的美容院職員說：“日產職員經常來剪頭髮。這樣的工廠要消失了，真是讓人擔心。”“不管是臺灣企業還是其他企業，希望有新企業入駐，地區經濟重新找回活力。”——寫於橫須賀黃仁贊 hic@donga.com