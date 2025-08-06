韓國政府：“美國希望隨意撤走和駐紮駐韓美軍”

據悉，韓美兩國在即將舉行首次首腦會談之際，正在就國防、安保領域進行協商，美國方面的核心要求是擴大駐韓美軍的戰略靈活性。也就是說，一直把重點放在對朝延伸遏制上的駐韓美軍，將擴大到發揮牽制中國的作用。雖然韓國政府擔心中國的反對等表示“無法同意”，但有預測認爲，根據美國的要求，它將成爲韓美首腦會談的核心議題。韓國政府高層人士5日表示：“美國最關心的是加強駐韓美軍的戰略靈活性。這是韓美之間的協議事項，如果將韓半島作爲前進基地，中國會嚴重反對，所以就我們韓國而言，無法同意。”美方要求，現行駐韓美軍的作用範圍將超越韓半島，擴大到牽制中國、南海等印度太平洋一帶。有分析認爲，根據美國的國防戰略，駐韓美軍想要擺脫專注於對朝鮮防禦的“固定部隊”，用作整個東亞地區的“作戰機動軍”。據悉，美國還要求縮減駐韓美軍的規模。最近，根據駐外美軍的重組計劃，出現了裁減4500名駐韓美軍的說法。一些人主張，應大幅撤回地面部隊，並以空軍爲主改編駐韓美軍。韓國政府人土表示：“美國希望根據本國需要隨意撤走和駐紮駐韓美軍。我們將從國家利益的角度出發，堅決應對。”不過，在韓美首腦會談上確定關稅談判的細節，同時進行安保磋商，預計兩國之間將展開拉鋸戰。據悉，就增加國防開支問題，美國積極響應了由直接費用和間接費用組成的韓國政府的階段性增額計劃。據悉，重新協商防衛費分攤特別協定以及提高分攤額也不是工作磋商環節的主要議題。尹多彬記者、申圭鎮記者 empty@donga.com、newjin@donga.com