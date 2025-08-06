佛國寺出土“石制十字架”或為經絲綢之路傳入新羅的基督教少數派遺物

1956年於慶尚北道慶州佛國寺出土的“石制十字架”近期首次接受實地測繪調查，相關主張再度引發關註：該文物或為經絲綢之路傳入新羅的基督教少數派遺物。學界由此提出，公元5世紀起源於羅馬帝國的“聶斯托利派”可能在八九世紀前後傳入朝鮮半島。慶熙大學史學系教授姜寅旭在絲綢之路研究院國際學術期刊發表論文《隱秘而鮮明：追蹤新羅•渤海時代滿洲與朝鮮半島聶斯托利派考古證據》中指出：“經首次三維測繪確認，佛國寺出土石制十字架呈現聶斯托利派基督教的典型特征。”論文顯示，該石制十字架由花崗巖制成，縱橫長度各約24厘米，具有聶斯托利派十字架特有的“外擴形態”，背面可見粗糙鑿刻痕跡。聶斯托利派亦稱“景教”，以君士坦丁堡大主教聶斯托利（386∼451年）的神學理論為基礎形成。該派主張基督的神性與人性各自獨立（二性說），曾被早期基督教視為異端。信徒歷經數世紀遷徒至東亞，多以商人、石匠等身份活動。姜寅旭認為此十字架系“統壹新羅時代經絲綢之路遷入的石匠藏於石塔內部的遺物”。姜寅旭特別強調：“石制十字架呈現為嵌入石塔或建築構件而刻意鑿削的形態”，“推測系在中亞粟特地區活動的斯基泰系遊牧民族——粟特人作為新羅石匠進行宗教實踐時，為加固塔基而嵌入基壇內部。”同時期唐朝、渤海等地亦多次出土聶斯托利派十字架遺物，其共同特征為非信徒難以察覺。作為當時國際都市的慶州曾積極接納外國人與異域文化。姜寅旭表示：“在佛教建築留下隱秘標記是他們維持信仰的主要方式，但難以視其為傳教產物或現代基督教的根源。”學界部分觀點認為此主張依據不足：該石制十字架系朝鮮戰爭導致佛國寺損毀後散落石材之壹，未經過正規考古發掘。崇實大學韓國基督教博物館學術研究員朴京申透露，當時在場的崇實大學史學系首屆畢業生近期證實“系維修石燈時尋取燃火石料過程中發現”，但具體位置與地層關系仍不明確。佛教美術專家、東國大學名譽教授鄭宇澤提出異議：“此物更可能是為連接厚重石造構件而打磨的‘十字形’榫卯件”，“需判定其原屬何種石塔，且文物制作年代是否與塔體建造時期吻合。”另有觀點指出，即便確屬聶斯托利派遺存，亦難作為宗教傳入朝鮮半島的實證。粟特美術專家、圓光大學韓中關系研究院教授蘇賢淑表示：“形態學分析顯示聶斯托利派遺物的可能性較高，但亦可能僅傳播了‘聖像符號’，如以西域人為原型創作的慶州元聖王陵（掛陵）武人像。”與石制十字架同出的“九子母像”因蛋形面龐、寬大袖幅等特征，推測系12至14世紀在中國制作後傳入朝鮮半島。李知允記者 leemail@donga.com