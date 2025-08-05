美國移民當局拘留韓國大學生 移送至收容所

跟隨擔任聖公會祭司的母親合法赴美就讀大學的韓國人高延秀（音，20歲），在被美國移民當局拘留引發爭議之際，已於3日淩晨2時（當地時間）被移送至路易斯安那州移民收容所。從她最初被拘留的曼哈頓移民和海關執法局大樓前往路易斯安那收容所，車程約需21小時。據駐紐約韓國總領事館和美洲韓人服務教育團體協議會（美教協）當天透露，移民和海關執法局在回答關於高某下落的詢問時表示，其已被轉移至路易斯安那州的收容所。高延秀是大韓聖公會首爾教區首位女性祭司金基利神父的女兒。她於2021年以金神父所獲宗教簽證（R-1）的隨行家屬簽證（R-2）入境，在紐約完成高中學業後，現就讀於印第安納州普渡大學美國國土安全部稱，因金神父在調動所屬教區過程中，其原有的R-1簽證已於今年3月被撤銷，故隨行簽證R-2也隨之終止，並將高某分類為非法滯留者。高延秀上月31日為就此進行說明而出庭，卻在金神父的目睹下被移民和海關執法局探員拘捕。總領事館方面表示：“當天在法庭上，高某的審理被推遲至21日，而逮捕行動就在此情況下發生”，“總領事館正在詢問為何在即將出庭之際將高某移送至南部，以及今後的處理方針。”另悉，管轄路易斯安那州的駐休斯敦韓國總領事館計劃於4日申請對高某進行領事探視。林雨宣 imsun@donga.com