韓國軍方停止廣播54天后，全面拆除對朝擴音器

韓國軍方4日全面着手拆除設置在最前方的對朝擴音器。繼李在明總統就任一週後的6月11日指示停止對朝鮮的擴音器廣播後，時隔54天又拆除擴音器，可謂“速戰速決”。李在明政府爲了踐行在總統競選公約中提出的恢復“九一九南北（韓朝）軍事協議”，加快了主動對朝柔和的姿態。韓國國防部人士4日表示：“從今天起拆除對朝擴音器。在不影響應對態勢的前提下，實施了有助於緩和南北緊張關係的實質性措施。”這名人士解釋稱：“拆除對象是固定式和移動式擴音器，預計數日內、本週內完成拆除。”軍方消息人士表示：“事先與聯合國軍司令部充分共享了拆除擴音器的問題。”軍方還表示：“事前沒有與朝鮮進行協商。”軍方正在密切關注朝鮮是否也會以拆除對韓擴音器等方式作出迴應。6月11日下午，在韓方停止對朝擴音器廣播後，朝鮮在第二天零點中斷了對韓噪音廣播。這是時隔1年零2個月拆除對朝擴音器。此前，尹錫悅政府針對去年6月朝鮮的垃圾氣球連環恐怖襲擊等高強度對韓挑釁，時隔6年決定恢復文在寅政府中斷的揚聲器廣播。此後，韓國軍方將固定式和移動式合在一起，在東部戰線和西部戰線部署40多個擴音器，幾乎每天都會播放韓國發展狀況和批評金氏一家三代世襲及朝鮮人權實態、K-POP等對朝心理戰廣播（自由之聲）。統一部長鄭東泳當天在首爾市鍾路區曹溪寺拜會大韓佛教曹溪宗總務院長真愚大師，並在會見記者時對此評價說：“這是重振（南北間）信賴的措施之一。”他表示：“（李在明）總統作過指示，（對朝）擴音器宣告中斷。在此延長線上的拆除措施，我認爲是好事。”他還說：“最終現在南北之間的核心是信任。（現在）信任已完全消失。”部分人批評說，在朝鮮沒有表現出改善南北關係的意志的情況下，李在明政府是不是過於對朝鮮低姿態。國民力量黨所屬的國防委員們發表聲明批評稱：“到底要迎合朝鮮到什麼程度。單方面主動解除武裝可能會成爲威脅國家安危的自殘行爲。”尹相虎軍事記者、孫孝周記者、權五赫記者 ysh1005@donga.com、hjson@donga.com、hyuk@donga.com