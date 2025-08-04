執政黨代表鄭清來：“內亂黨不道歉，我不會握手”

共同民主黨議員鄭清來（60歲，四選，首爾麻浦乙）當選爲李在明政府的首位執政黨代表。被歸爲鐵桿親李在明派的鄭清來將接任李在明參加6月3日總統選舉時辭職的黨代表職務，領導擁有167個議席的執政黨。2日，鄭清來在京畿道高陽市KINTEX召開的全黨大會上，最終以61.74%的得票率戰勝另一名候選人樸贊大（38.26%），取得了勝利。這反映了共同民主黨支持層希望政權初期迅速、高強度的改革。因金民錫出任國務總理而空缺的最高委員，是唯一參選的親李在明派候選人黃明善。黃明善曾在李在明代表體制下擔任組織事務的副總長。鄭清來在勝選演講中強調了改革速度戰。他表示：“現在將立即啓動檢察改革專班、媒體改革專班、司法改革專班。將在中秋節之前完成三大改革工作。”由於鄭清來的當選，就朝野兩黨而言，預計短期內相比合作，“強對強”的對峙將會持續下去。鄭清來當天針對國民力量黨表示：“應該解散內亂黨。現在正在和內亂進行戰爭，這不是朝與野的概念。如果不先道歉和反省，就不會和他們握手。”在此次全黨大會上，鄭清來得到了湖南地區壓倒性的支持。作爲就任後的第一個正式日程，鄭清來3日訪問全南羅州水災重建現場，表示，“爲了湖南的發展，希望在鄭清來的黨代表體制下給予出票的回報”。高陽=李勝宇記者、趙權衡記者 suwoong2@donga.com、buzz@donga.com