韓美討論將“乙支自由之盾”部分野外機動演習推遲到9月

據悉，韓美兩國正在討論把原計劃8月中旬舉行的“乙支自由之盾”聯合軍演期間計劃的部分野外機動演習推遲到9月以後的方案。此次“自由之盾”演習是李在明政府上臺後的首次韓美聯合軍演。有分析認爲，根據現政府的柔和對朝基調，實際上是在討論調整聯合軍演。據韓國軍方1日透露，韓美正在討論在“自由之盾”演習期間，按原計劃實施以電腦模擬方式進行的指揮所演習，但部分野外機動演習以酷暑等爲由推遲到9月以後的方案。“自由之盾”演習期間的團級野外機動演習，在文在寅政府時期的2018年以後被中斷，但在尹錫悅政府上臺後的2022年恢復。據悉，“自由之盾”演習期間將進行30次-40次野外機動演習，其中10多次是延期對象。據悉，韓國軍方認爲，與指揮所演習劇本直接聯動的野外機動演習、爲進行演習而引進美軍裝備進行的野外機動演習難以推遲，但其他野外機動演習的時間可以靈活處理。韓國軍方一官員表示：“以前也有過考慮到各種條件，將聯合軍演的野外機動演習推遲到9、10月份的先例。”但是，韓國軍方內外有人指出，這是針對7月28日金與正發表譴責聯合軍演的談話後，統一部長鄭東泳作爲對朝柔和舉措，建議調整聯合軍演的後續措施。據悉，在這種情況下，韓美軍方決定儘量剋制在“自由之盾”演習期間進行的野外機動演習的媒體公開宣傳。韓國軍方人士表示：“（演習日程等）在最終公佈之前，將通過韓美之間的緊密磋商和協調來決定。”尹相虎 ysh1005@donga.com