韓美自貿協定、加美墨協定均宣告作廢……尋找新市場才能生存



韓美關稅談判歷經曲折終於達成妥協，但韓國和美國簽署的自貿協定因此完全失效。與美國簽訂北美地區自貿協定的加拿大、墨西哥雖然還沒有結束協商，零關稅優惠也將確定結束。把韓國培養成世界第五大出口國的以自貿區爲中心的全球自由貿易秩序，因美國總統特朗普以世界爲對象展開的關稅戰爭而迅速崩潰。



隨着此次韓美談判達成妥協，根據韓美自貿協定原本零關稅出口到美國的韓國產品今後將被徵收15%的對等關稅。韓國產汽車、零部件也將與之前徵收2.5%關稅的日本、歐盟一樣，徵收15%的關稅，從而取消“自貿協定溢價”。需要繼續繳納50%高關稅的鋼鐵企業面臨失去美國這一最大出口市場的危機。預計半導體、醫藥品也將被徵收關稅。在美國人氣急劇上升的韓國美妝產品和火雞面等韓國食品也將被徵收關稅，因此價格競爭力將減弱。2012年生效、13年來一直引領對美出口的韓美自貿協定成了無用之物。



美國要求“如果不想交關稅，就在美國建廠”。但是，目前運營工廠的現代汽車和起亞汽車也難以在美國土地上製造所有出口美國的車輛。與日本企業相比，當地生產比重較低，因此關稅損失是不可避免的。現代制鐵正在準備在路易斯安那設立鋼鐵廠，但落後於收購US鋼鐵的日本製鐵。在加拿大、墨西哥工廠生產家電產品並出口到美國的三星電子、LG電子也很難避免因加美墨協定褲廢除產生的關稅負擔。



因此，尋找能夠代替美國的出口市場變得迫在眉睫。應該向歐盟、東南亞、南美、中東市場實現市場多元化。加入《跨太平洋夥伴關係協定》也應儘快。雖然這是現存最大的“超級自貿協定”，但韓國一直因爲是以日本主導而不願加入。



韓國產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九表示：“這次是避開了雷陣雨。有必要從根本上進行應對。”分析認爲，用關稅和貿易保護主義武裝起來、不願在貿易上吃虧的通商基調，即使美國政權發生更迭也將持續下去。如果韓國企業和政府不作出10年、20年的規劃，從頭開始重新制定出口、產業戰略，將難以延續“出口韓國”的神話。

