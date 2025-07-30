韓國海關上半年查獲毒品2.7吨 創“歷史新高”

今年上半年（1月至6月），海關當局查獲超過2吨毒品。其數量可供約9000萬人吸食，創下有記錄以來最大規模。韓國關稅廳29日宣布，今年上半年共查獲毒品617起，總計2680千克。考慮到甲基苯丙胺（冰毒）單次吸食量約為0.03克，此數量可供8933萬人同時吸食。這是有記錄以來上半年查獲的最大數量。與去年上半年相比，查獲案件數增加70%，重量增加800%。今年上半年緝毒量激增，主要歸因於加大打擊力度破獲大規模販運渠道。今年4月江原道江陵市玉溪港查獲可卡因1690公斤，5月釜山新港再度截獲可卡因600公斤。即便排除這兩起重大案件，上半年緝毒量仍達390公斤，較去年同期增長31%。走私毒品多源自中南美地區。在江陵和釜山查獲的可卡因，分別裝載於從秘魯和厄瓜多爾出發的船舶上。關稅廳分析指出：“由於美國和加拿大加強邊境管控措施產生的‘氣球效應’，中南美販毒組織似乎正試圖進軍亞洲等新市場。”上半年查獲的毒品種類中，可卡因占比達86%（2302公斤），冰毒占6%（152公斤），氯胺酮占3%（86公斤）。走私渠道以旅客攜帶入境為主，共285起案件，占比46%。關稅廳廳長李明求（音）表示：“近兩年國內涉毒罪犯人數突破兩萬人，非法毒品正在全社會範圍滲透。我們將全力阻斷境外走私源頭。”周愛眞 jaj@donga.com