專欄：韓國國防產業欲振翅高飛…

這是15年前的事了。我搭乘出租車前往防衛事業廳。與司機師傅交談間，話題轉到了國防產業上。我說：“韓國的國防產業擁有巨大潛力。只是規定太多，負面看法也不少，未能發揮潛力，實在可惜。”司機師傅突然發火了。他說“就是那些專搞腐敗的家夥”。我回應道：“哪個群體都不可能沒有過錯。批評歸批評，積極的部分不是應該得到發展嗎？”他聲音更大地反駁道：“壹提到國防產業我就來火。”對話最終中斷了。他那番話也是出於愛國心。當時正值“朴淵次門”事件鬧得沸沸揚揚之際，或許他本人對軍隊或軍工領域也有過不良記憶。近來經濟困難之際，在韓國表現最為突出的行業正是國防產業。它也被稱為韓國經濟的新增長動力。若在當下，即便提及過去的軍工腐敗，似乎也能聽到“請看好的壹面”這樣的回應。各界對國防產業的未來無不抱持壹片樂觀的展望。然而，就在不久前還如潮水般湧向國防產業的譴責與蔑視，以及種種限制，如今卻無人提及。對腐敗的譴責是正當的。正是因為持續努力改進，才有了今日的榮光。然而，過去對國防產業的負面看法絕不僅限於腐敗問題。我仍記得在韓國最初發展國防產業、開始制造步槍和鋼盔時，聽到的那些充滿自貶意味的言論以及近乎荒謬的言論。這還不算什麽。聽開發人員講述過往經歷，會令人對如今取得的成就感到難以置信。基於當前成果做出的評價，誰都可以做到。歷史是反思。無論是贊揚還是批評，只有對過去的偏見和錯誤進行反思，才能邁向更高處。