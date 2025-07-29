歐盟也下調對美汽車關稅至15% 韓國汽車與半導體產業同時面臨危機

韓國兩大出口支柱產業——汽車和半導體，正因美國引發的關稅風險而動搖。繼美國市場最大競爭對手日本之後，歐盟也將其汽車關稅下調至15%，唯獨韓國汽車仍面臨25%高關稅危機。唐納德•特朗普美國行政當局預告將在兩周內公布對半導體品目的關稅，半導體出口也亮起了“紅燈”。美國總統特朗普與歐盟委員會主席烏爾蘇拉•馮德萊恩於當地時間27日在英國蘇格蘭特恩貝裏舉行了約壹小時的首腦會談，雙方分別宣布已就將對等關稅稅率設定為15%達成協議。據英國《金融時報》和《紐約時報》等媒體報道，歐盟對美國出口的主力商品，包括汽車、半導體、藥品在內的大部分歐盟產品也將被征收15%的關稅。作為交換，歐盟將進口價值7500億美元（約合1038萬億韓元）的美國能源產品，並購買軍事裝備。此外，歐盟承諾在現有投資基礎上，再向美國追加投資6000億美元。針對美歐此次達成的協議，有評價認為這與22日率先同美國達成貿易協議的日本適用的標準類似。因為美國對日本適用了15%的對等關稅稅率和汽車關稅稅率，而日本也和歐盟壹樣，承諾對美國進行大規模投資、進口能源並開展合作。在美國市場激烈競爭的日本和歐洲均就降低關稅達成協議，令韓國整車企業陷入被動。韓國業界緊張感加劇，擔憂若在關稅談判中未能將關稅降至15%的水平，將出現“價格倒掛”現象，導致在美市場被日本和歐洲的競爭企業徹底擠出。半導體業界也拉響了警報。美國商務部長霍華德•拉特尼克在27日（當地時間）宣布與歐盟達成貿易協議後，特朗普行政當局將在兩周內公布關於半導體進口的國家安全調查結果。特朗普總統自今年年初以來就壹直預告將對半導體品目加征關稅。他曾在2月於美國佛羅裏達州海湖莊園舉行的記者會上，就半導體關稅問題表示“會是25%，甚至更高”。半導體業界擔憂，在最壞的情況下，若像鋼鐵、鋁或汽車那樣被征收25%至50%的關稅，包括三星電子、SK海力士生產的半導體以及相關基板、晶圓、設備等整個供應鏈都將受到關稅打擊。有觀點指出，以半導體為零部件生產電視、智能手機等成品的電子產業也可能被納入關稅影響範圍。李元舟記者、巴黎=劉根亨 常駐記者 takeoff@donga.com、noel@donga.com