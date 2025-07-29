因爲金與正的一句話，鄭東泳：“建議調整韓美聯合軍演”

朝鮮國務委員長金正恩的妹妹、勞動黨副部長金與正28日就李在明政府的對朝鮮懷柔政策表示：“無論首爾提出什麼提議，我們都不感興趣，也不會和韓國坐在一起。”這是朝鮮首次提及李在明政府或就李在明政府發表談話。韓國總統室的反應是，“將一貫採取必要的行動”。金與正在當天的談話中強調：“我們再次明確表示，無論首爾制定什麼樣的政策、提出什麼樣的提議，我們都沒有興趣，也沒有要和韓國面對面坐下來討論的問題。”她還一一提及新政府推進的“中斷對朝擴音器廣播”“停止散發傳單”“允許個別韓國人到朝鮮旅遊”等，貶低稱“這只不過是把早就不應該做的事情進行了挽回”。金與正還列舉了預定於下月舉行的韓美“乙支自由盾牌”聯合軍演，指責稱，“盲目相信韓美同盟，企圖與我們對抗，與前任毫無區別”。她聲稱：“再次在我們南部國境的另一端，由於侵略性質的大規模聯合軍事演習的連續進行，硝煙不會消失，美韓將按照老一套的手法，策劃將造成朝鮮半島局勢惡化的責任轉嫁給我們。”金與正就韓國邀請金正恩出席10月慶州亞太經合組織（APEC）峯會的方案表示：“正在培養無謂的妄想。”她還說，“僅從李在明執政的50多天來看，在面前說的是緩和朝鮮半島緊張局勢、改善朝韓關係等好聽的話。如果期待用感性的幾句話就能推翻的話，那將是最大的失算”，再次確認了“敵對性兩國”的定位。韓國總統室當天發表聲明表示：“我們得以確認，過去幾年間敵對、對抗性政策導致南北之間的不信任壁壘非常高。實現和平穩定、沒有必要戰鬥，是李在明政府堅定的哲學。爲了打造沒有敵對和戰爭的韓半島，政府要一貫採取必要的行動。”申娜莉記者、尹多彬記者 journari@donga.com、empty@donga.com