全球都是一片滚烫，美國西部卻是寒夏……“極端氣候”來襲

美國、中國、日本、土耳其、希臘等世界各地都在酷暑、山火、暴雨等“極端異常氣候”中呻吟。26日，因爲酷暑，希臘著名旅遊勝地克里特島等至少5處發生山火，當局難以控制。鄰近的土耳其、保加利亞等國也出現類似情況。高溫和低溼度使火災難以撲滅，受此影響，一帶氣溫進一步上升的惡性循環正在反覆出現。相反，美國加利福尼亞州舊金山一帶7月份一直持續着15度左右的“寒冷夏天”。27日，中國北京和附近的河北省等地也下了暴雨。當日11時至28日11時，河北承德日降雨量223.7毫米，創歷史新高。爲了應對全球氣候變化，迫切需要國際合作，相關呼聲越來越高。但主張“氣候變化是欺詐”的美國總統特朗普28日還主張：“風力發電是殺死鯨魚的欺詐。”有分析認爲，難以期待持續減少碳排放等國際合作。● 籠罩在地中海的熱浪和山火據英國廣播公司（BBC）等媒體報道，26日希臘克里特島因山火的影響，5000多名遊客被疏散。希臘當局認爲難以自行鎮壓，向歐盟請求支援，意大利、捷克等國家也出面支援消防飛機等。土耳其27日也發生了至少84起山火，西部布爾薩至少有1700名居民被疏散。從布爾薩到首都安卡拉的高速公路也暫時關閉。土耳其從20日開始因大規模山火而飽受煎熬，在滅火過程中至少有14名消防員和救援隊員等死亡。25日，土耳其東南部錫尼拉克省的氣溫達到50.5度，刷新了歷史最高值，山火危險進一步增大。最近，在美國紐約、新澤西州、馬薩諸塞州、佛蒙特州等東北部一帶，受酷暑和加拿大山火的影響，居民們正在遭受痛苦。由於火焰引發的火災、煙霧等襲來，相當一部分地區難以進行野外活動。日本《經濟新聞》28日報道說：“受海洋變暖的影響，最近10年間首都東京的8月平均溼度高於熱帶氣候泰國曼谷。”相反，美國氣象廳報道說，舊金山今年7月的平均氣溫僅爲15.2度，出現了罕見的寒冷天氣。● 特朗普：“風力發電是騙人的”儘管如此，特朗普在應對氣候變化方面仍持消極態度。他27日在英國蘇格蘭頓伯裏發佈未經檢驗的主張稱：“風力發電會導致鯨魚死亡。這是‘欺詐’。”當天上午，特朗普在自己擁有的頓伯裏高爾夫球場享受了打球樂趣。他隨後對記者們說：“在最後的第18號洞看到了9個風力發電機。真的可惜。（風力發電）非常昂貴。德國也曾嘗試過風力發電，但沒有啓動。”他還說：“最近美國馬薩諸塞州一帶在短時間內涌來了18頭鯨魚的屍體。那東西（風力發電機）讓鯨魚們發瘋。美國絕對不會建立風力發電機。”據分析，這是在舊怨尚未消除的情況下作出的發言。特朗普曾反對在附近阿伯丁郡的另一個高爾夫球場附近建設風力發電園區。他還向蘇格蘭當局提起過開發許可無效訴訟，但最終敗訴。美國是繼中國之後，世界上溫室氣體排放量第二大的國家。但是，特朗普在重新執政後，和執政第一任期一樣，立即退出了《巴黎氣候變化協定》。同時，他正在實施推進阿拉斯加州液化天然氣事業等親化石能源開發的政策。金聖模 mo@donga.com