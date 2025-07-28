美欲重振造船業… 為“降關稅”韓政府須全力以赴



據悉，韓國政府與造船企業支持美國重振造船業的方案，正成為接近尾聲的韓美關稅談判的核心議題。其意圖是通過大規模投入韓國資本與技術以重振衰落的美國造船產業，從而換取在關稅稅率等方面的有利條件。在美中霸權競爭中暴露為美國弱點的造船產業領域的美韓合作，能否作為改變近期呈現良好氛圍的談判方向的決定性籌碼，備受關註。



據悉，政府正與HD現代重工業、韓華海洋、三星重工業等三大造船企業壹同，為制定韓美造船合作方案而煞費苦心。據了解，正在探討的方案包括擴大對韓企收購的美國當地造船廠的投資以擴大規模，或收購新的造船廠等。此舉旨在回應唐納德•特朗普總統就韓國25%的對等關稅（汽車及零部件關稅）所提出的赤裸要求——“花錢降稅”（buy it down）。該汽車及零部件25%關稅目前已處於征收狀態。



造船業合作是美國率先提出的議題。去年11月，接到尹錫悅前總統當選祝賀電話的特朗普總統就曾表示：“美國造船業需要韓國的幫助與合作。”中國的軍艦數量即將增至400余艘，而美國海軍卻不足300艘，這是美國的壹大憂慮。未來十年內，美國需要包括軍艦、商船在內的200艘以上船舶，而美國年造船能力僅為7艘左右。若無世界第二造船大國韓國的幫助，美國無法解決此問題。



韓國造船企業早已迅速行動起來。HD現代重工業上周與美國擁有18家造船廠的“愛迪生•休斯特離岸公司（ECO）”簽署了關於建造集裝箱船的諒解備忘錄（MOU）。韓華海洋去年年底收購的美國費城費城造船廠（Philly Shipyard），近期作為美國造船廠，46年來首次承攬了液化天然氣（LNG）運輸船訂單。



然而，若韓美兩國造船業要開展實質性合作，僅靠民營企業力量不足。韓國造船企業若想參與美國軍艦的維護、修理和大修（MRO），乃至進軍軍艦建造領域，必須有韓美兩國間與安保相關的堅實互信作為後盾。政府為支持巨額對美投資而提供的政策性金融支持必不可少。也應研究將增加國防預算與造船業投資相結合的方案。在能讓兩國兼顧名與實的造船業合作方面，我國政府有必要采取更大膽的行動。

