金河潤許美美攜手成長 韓國女子柔道未來可期

韓國女子柔道國家代表隊的“摯友搭檔”金河潤（25歲•78公斤以上級）和許美美（23歲•57公斤級）在去年法國巴黎奧運會上分別獲得個人賽銅牌和銀牌，掘起為新壹代明星。兩人在奧運會後時隔約壹年出戰的世界大學生運動會（以下簡稱“世大運”）上，雙雙將獎牌顏色換成金色，照亮了韓國女子柔道的未來。國際柔道聯盟世界排名第三的金河潤26日在德國埃森舉行的2025萊茵-魯爾夏季世大運女子柔道最重量級（78公斤以上級）決賽中，擊敗了日本的向野美希（世界排名第51位），登上冠軍寶座。金河潤在比賽結束前1分54秒成功施展其拿手的掃腰技獲得半勝，隨後有效抵擋住對手的進攻，最終奪得冠軍。在韓國女子柔道領域，最重量級在金河潤出現之前，曾長期近乎空白。金河潤在2023年杭州亞運會上，為該級別歷史性地首次奪得金牌，將韓國柔道從“無金危機”中解救出來。在巴黎奧運會上，作為24年來首位韓國女子最重量級獎牌得主傲然挺立的金河潤收獲了信心，上月又在匈牙利布達佩斯世界錦標賽上，成為34年來首位韓國女子最重量級金牌得主。這是自1991年西班牙巴塞羅那世錦賽文智潤（當時72公斤以上級）之後，韓國女子柔道在世錦賽最重量級上首次摘金。在開創歷史新篇章的金河潤身邊，有堅實的國家隊隊友許美美相伴。許美美在24日舉行的女子柔道57公斤級決賽中，以左手背負投壹本勝利擊敗傑爾察西•羅熱（匈牙利），實現了該項賽事的兩連冠。在巴黎奧運會時，也是許美美先摘銀牌，隨後金河潤掛上銅牌。金河潤當時表示“沾了許美美的氣勢，這給了我力量”，引發關註。她當時說：“我去了許美美的房間，說‘恭喜妳，也讓我看看妳的獎牌吧’。結果許美美讓我摸了她的獎牌。感覺既沾了喜氣，也受到了刺激。”許美美是獨立運動家許錫先生（1857～1920年）的第五代孫。擁有韓國國籍的父親和日本國籍的母親所生的她，於2023年放棄日本國籍，佩戴上了太極徽章。這是為了遵循四年前去世的祖母留下的遺願：“希望美美能佩戴太極徽章出戰奧運會。”金河潤曾積極幫助許美美適應韓國國家隊生活。許美美表示：“和金河潤姐姐壹起參賽時，經常共度時光。在這個過程中，我的韓語水平也提高了很多。”許美美和金河潤在巴黎奧運會混合團體賽中，與其他國家隊隊友合力摘得銅牌。當時，獎牌確定後，許美美跑向金河潤，相擁分享喜悅。在本屆萊茵-魯爾夏季世大運上，韓國女子柔道除金河潤、許美美外，52公斤級的張世允（23歲）摘金，78公斤級的金敏珠（22歲）摘銅，以3金1銅創下歷史最佳戰績。男子柔道方面，世界排名第22位的金鐘勛（24歲）當天意外摘金。金鐘勛在90公斤級決賽中遭遇世界排名第三的埃爾詹•哈吉耶夫（阿塞拜疆），比賽開始僅37秒便以掃腰技獲得半勝，隨後立即追加有效得分，贏得勝利。韓鐘浩記者 hjh@donga.com