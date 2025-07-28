決定關稅談判命運的5天……“擴大大米進口是既定之事”

據悉，在距離美國特朗普政府預告的加徵對等關稅時間（8月1日零時1分）還有4天之際，韓美兩國正在進行最後階段的談判，韓國政府計劃把大米等農產品的追加進口和造船、半導體相關投資作爲籌碼，引導美國降低對等關稅和降低汽車產品關稅。韓國政府官員27日表示：“大米如果採取不同的處理方式，可能會出現答案。這部分（擴大進口美國大米）被認爲是既定之事。”據悉，既然日本以增加配額的方式找到了解決方法，而不是全面開放大米市場，韓國政府也在討論通過調整配額擴大美國產大米進口的方案。韓國雖然對進口大米適用5%-13%的關稅，但對40.87萬噸的低關稅配額徵收5%的關稅。目前徵收低關稅的大米的三成左右是美國產。韓國政府的方針是，除了開放農產品外，還將追加投資造船-半導體作爲韓美關稅談判妥協的核心籌碼。政府不僅考慮技術轉讓、人力培養、當地建造等造船產業合作，還考慮追加收購當地造船廠等擴大投資。執政黨相關人士表示：“不能排除追加收購美國造船廠的可能性。韓國條件是轉讓船舶相關技術，因此應該在這裏最大限度地堅持下去。”據悉，當地時間25日，韓國產業通商資源部長官金正官和美國商務部長盧特尼克在紐約盧特尼克的住宅舉行韓美產業部長談判，也集中討論了造船業領域的投資和相互合作方案。韓國總統室繼25日之後，26日又召開了在美國進行談判的金正官和通商交涉本部長呂翰九參加的通商懸案緊急會議，檢查了關稅談判的籌碼。總統室表示：“確認了美方對造船領域的高度關注。雙方決定製定包括兩國間造船合作在內的可以相互磋商的方案。”總統室還表示，經濟副總理兼企劃財政部長具潤哲31日將與美國財政部長貝森特舉行會談。特朗普總統將於27日在蘇格蘭與歐盟進行關稅談判，再加上貝森特等美國貿易談判主要負責人將於28日和29日與中國舉行高級別貿易會談，預計31日將成爲韓美達成關稅協議的最後談判。對此，特朗普在啓程前往蘇格蘭之前會見記者時表示：“8月1日談判將基本結束。向其他國家徵收的關稅將以發送信函的方式結束。”尹多彬記者、世宗=鄭順九記者 empty@donga.com、soon9@donga.com