警方對HYBE總部展開扣押搜查 調查方時赫不當得利嫌疑

警方對因涉嫌通過欺詐性不正當交易獲取1900億韓元（約合人民幣10.4億元）不當利益而被舉報的HYBE董事長方時赫啟動了強制調查。24日，首爾警察廳金融犯罪調查隊於當天上午9時起，對位於首爾市龍山區等地點的HYBE總部展開了扣押搜查。繼上月30日對位於首爾市永登浦區的韓國交易所進行扣押搜查，獲取了與HYBE上市審查相關的資料後，警方此次對HYBE總部的搜查進壹步加快了調查步伐。方時赫涉嫌在2020年HYBE上市前夕，欺騙原有投資者稱“沒有首次公開募股（IPO）計劃”，誘使他們出售所持股份，隨後卻實際推進上市，使方時赫本人獲得1200億韓元、HYBE管理層總計獲得1900億韓元的不當利益。此外，方時赫還涉嫌與私募基金簽訂合同，約定分享出售股份差價利潤的30%，並以此獲取約4000億韓元，但未在證券申報書中記載該合同。針對方時赫及HYBE的調查，正由受警方和檢方指揮的金融監督院特別司法警察官同步進行。此前，金融委員會證券期貨委員會於16日對方時赫及HYBE前管理層等4人采取了向檢方舉報的措施，引發了關於調查主導權的爭議。去年12月警方著手調查方時赫時，曾兩次向首爾南部地方檢察廳申請扣押搜查令，但均以金融監督院調查正在進行為由被駁回。直至第三次申請才獲簽發搜查令，警方遂於上月啟動了對韓國交易所的扣押搜查。對此，首爾南部地方檢察廳21日表示：“鑒於首爾警察廳也已進行了壹部分調查，將確保該調查也能順利進行。”李秀研記者 lotus@donga.com