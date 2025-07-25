尹錫悅因“抵制審判”再次被拘留，3次公審全部缺席

前總統尹錫悅在被內亂特檢組再次拘留後的第三次審判中也沒有出庭，繼續“抵制審判”。特檢組要求“簽發拘捕令”，法庭表示“將向教導所（首爾拘留所）方面確認是否真的健康不佳”。首爾中央地方法院刑事25部（部長審判員池貴淵）24日對涉嫌帶頭髮動內亂等的尹錫悅舉行了第10次公審。尹錫悅當天也沒有在法庭上露面。這是繼再次被拘留後舉行的10日、17日公審後的第三週。尹錫悅方面繼續主張，尹錫悅因健康問題難以出席審判。律師團前一天向法庭提交了尹錫悅因健康原因難以出席審判的意見書。尹錫悅方面還表示：“有人指出，（特檢組）調查程序本身就有問題。這部分也是不出席的原因。”對此，特檢組向法庭申請對尹錫悅的拘捕令。特檢組表示：“被告（尹錫悅）在過去的9次公審中都正常出庭，期間對於健康原因沒有提出任何主張。雖然說空腹血糖超過了正常值，難以長時間出席公審，但因爲拘留合法性被駁回，可以確認爲那是不妥當的主張。”特檢組是在強調，尹錫悅18日在首爾中央地方法院舉行的拘留適當性審問中，親自出席約4小時50分鐘。法庭表示：“對於拒絕出庭，將根據刑事訴訟法和規則進行調查。將確認是否可以拘留等。”內亂特檢組追加起訴的尹錫悅妨礙特殊公務執行等案的審判將於8月19日開始。宋慧美記者 1am@donga.com