禹相赫狀態“向上”沖擊世界錦標賽金牌

禹相赫為參加集訓和國際比賽在歐洲停留近兩個月後，於（7月）13日歸國。從21日起，他就在忠清北道鎮川選手村全身心投入提升狀態的訓練。22日對禹相赫的采訪是在上午完成力量訓練後進行的。對於為何從清晨就開始訓練，禹相赫解釋道：“只有早早開始訓練才能變得勤奮。2019年經歷低谷期後，我就成了‘晨型人’。”無休止的訓練和實戰是禹相赫的日常。他表示：“去年巴黎奧運會結束後，我就下定決心‘沒有休息’。在運動員生涯期間，我不打算給自己任何松懈。退役之後再休息也不遲。”他之所以如此堅定心誌，源於當時的痛苦記憶。禹相赫在巴黎奧運會上挑戰韓國田徑（田賽與徑賽）史上首枚獎牌。此前，他已書寫了韓國田徑新歷史，包括首次奪得世界田徑室內錦標賽金牌（2022年）、世界錦標賽銀牌（2022年）、鉆石聯賽總決賽冠軍（2023年）。他在奧運會前甚至剃發明誌，全力以赴。然而，在最關鍵的奧運會舞臺上，他只躍過了2米27，遠未達到個人最好成績（2米36）。在禹相赫每天往返的鎮川選手村田徑場和體能訓練場之間，懸掛著他在巴黎奧運會時的橫幅。禹相赫說：“那是我剃平頭時的樣子，就在通往宿舍的路口，沒法不看到。每次看到橫幅，我都會想起‘初心’，重新堅定意誌。”將奧運會後陷入挫敗感的他重新扶起來的人是教練金度均（46歲）。禹相赫說：“那時覺得‘壹切都結束了’。連看都不想看跳高。但教練似乎察覺到了我的心情，說‘下周還要參加西裏西亞（希隆斯克鉆石聯賽），集中精神吧’。”奧運會後僅兩周便出戰的希隆斯克鉆石聯賽上，禹相赫躍過2米29（第4名），隨後在羅馬鉆石聯賽上躍過2米30並奪冠。金度均在鉆石聯賽結束後對禹相赫說：“（奧運會失利）不是因為身體狀態不好，是心理問題，別擔心。”禹相赫回憶道：“聽到教練的話後，希望的火種又重新在我內心燃起。”禹相赫表示：“今年我能展現出好狀態，多虧了去年奧運會結束後立刻參加鉆石聯賽，重新確認了自己的競技水平。如果奧運會後有空檔期，我可能會壹直懷疑自己‘還能再跳出2米30以上的成績嗎？’”將於下月6日啟程前往德國的禹相赫，將參加希隆斯克鉆石聯賽、蘇黎世鉆石聯賽總決賽，隨後在9月於日本東京舉行的世界錦標賽上挑戰金牌。比賽地點正是2021年舉辦東京奧運會的東京國立競技場。禹相赫在東京奧運會上躍過2米35，爆冷獲得第四名，壹躍成為世界級跳高選手。這位挑戰韓國田徑史上首枚世界錦標賽金牌的禹相赫表示：“備戰奧運會時，能做的都做了。與其過度準備，不如想著‘就像平時那樣做吧’。這樣結果自然會來。”“微笑跳高選手”禹相赫（29歲）本賽季7次出戰國際比賽，全部奪冠。在12日於摩納哥舉行的2025年世界田聯鉆石聯賽男子跳高比賽中，他躍過2米34，創下賽季最佳成績，問鼎冠軍。全球男子選手中，禹相赫是本賽季唯壹在室外比賽中躍過2米34的選手。去年巴黎奧運會上僅獲第七名（2米27）後淚灑賽場的禹相赫，如今再次夢想著成為世界最佳。任寶美 bom@donga.com