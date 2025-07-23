軍方人士證言：“去年6月前後，無人機司令部組建‘企劃小組’，謀劃無人機行動計劃”

本報記者22日獲悉，正在調查尹錫悅前總統制造內亂及外患疑惑的內亂特檢組（特別檢察官趙恩錫）已經掌握，包括無人機作戰司令金龍大在內，無人機作戰司令部的部分幹部從去年6月起在內部組建“企劃小組”，討論向派無人機潛入平壤的行動，正在對相關情況展開調查。據悉，特檢組不排除無人機司令部“企劃小組”在實施行動一兩個月前才向聯合參謀本部報告具體計劃的可能性。綜合《東亞日報》的採訪，無人機司令部的部分幹部去年6月左右成立了具有專班性質的“企劃小組”，討論向平壤派遣無人機行動的大致實施時期、目標和效果等。據悉，這一過程中抽調了需要直接或間接參與無人機行動的小規模人力。據悉，參與這一企劃小組的相關人士在特檢組調查中陳述：“第一次召集時，聽說要向平壤派遣無人機，說是V（尹錫悅總統）的指示。”共同民主黨議員夫承燦此前曾表示：“我們接到舉報，說尹錫悅跳過國防部和聯合參謀本部，通過國家安保室直接指示無人機司令部準備向平壤派遣無人機。”據悉，特檢組懷疑，這樣組成的企劃小組參與了去年10月3日和8日向平壤派遣無人機的過程，但有可能被排除在去年11月的無人機行動之外。朝鮮去年10月11日宣佈“韓國派遣了無人機”，10月19日還公開了墜落機體的照片。因此，有人指出，隨着韓國軍方向平壤派遣無人機的疑惑越來越大，無人機司令部考慮到行動的危險性和保安等，可能最大程度地壓縮了參與人力。據悉，特檢組認爲無人機司令部可能直到去年9月6日金龍顯出任國防部長後才向聯合參謀本部報告有關“向平壤派遣無人機行動”的詳細計劃，正在進行調查。即，無人機司令部可能是直到實施無人機行動一個月之前才向聯合參謀本部共享了詳細內容。據悉，特檢組確認了無人機司令部一名部隊成員去年6月寫有“V，JCS MND X”的備忘錄，並從備忘錄製作者等處確認了屬實。備忘錄中的V代表總統，JCS和MND是聯合參謀本部和國防部的英文縮寫，旁邊標了X。據悉，特檢組還掌握了去年9月中旬時任國防部長金龍顯從金龍大和聯合參謀本部作戰本部長李承五那裏接到“無人機行動”報告的情況。高道藝記者、崔美松記者 yea@donga.com、cms@donga.com