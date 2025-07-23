林加德終結“首爾逢蔚山不勝魔咒” 稱“此球可入我足球生涯前五”

20日，在首爾世界杯體育場舉行的2025賽季韓國職業足球聯賽K1聯賽（頂級聯賽）第22輪比賽中，FC首爾主場迎戰蔚山現代。上半場第41分鐘，首爾隊長林加德（33歲•英格蘭）用左腳停住了隊友的傳球。皮球觸地反彈後，他立即起右腳嘗試了壹腳中距離射門。飛行約20米、劃出壹道大弧線的皮球越過蔚山現代門將趙賢右（34歲），鉆入球門右側死角。憑借這粒進球，主隊FC首爾以1比0取勝，林加德成為制勝球功臣。憑借林加德的這記“世界波”，首爾隊得以擺脫自2018年4月14日0比1失利以來，連續23場對陣蔚山現代（8平15負）未嘗勝績的泥潭。林加德賽後表示：“這是我足球生涯中能排進‘前五’的進球。起腳的瞬間我就感覺這球能進。”時隔7年多打破首爾“逢蔚山不勝魔咒”的林加德，於22日被韓國職業足球聯盟評選為第22輪最有價值球員（MVP）。這是自上個賽季加盟首爾以來，林加德首次當選單輪MVP。林加德當天在自己的社交媒體上發布當選MVP的帖子，表達了喜悅之情。林加德目前在本賽季K1聯賽中已貢獻6粒進球和3次助攻，引領著首爾的進攻線。首爾將於31日在首爾世界杯體育場與西班牙甲級聯賽勁旅巴塞羅那足球俱樂部（巴薩）進行壹場友誼賽。曾在英格蘭足球超級聯賽（英超）曼徹斯特聯隊效力的林加德，在友誼賽前受到了眾多外媒的關註。英國廣播公司（BBC）報道稱：“人們關註林加德是否會與曾在曼聯共事過的馬庫斯•拉什福德（28歲•英格蘭）同場競技。”在巴薩開啟亞洲行前極有可能從曼聯租借至巴薩的拉什福德，據悉與林加德交情深厚。鄭允喆 trigger@donga.com