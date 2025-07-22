沒有做好準備的部長候選人和未能追究政策力量的國會



“好像在看前海洋水產部部長尹真淑的聽證會。”



一直關注前社會副總理兼教育部部長候選人李真淑16日國會人事聽證會的一名國民力量黨人士這樣說道。李真淑在政策質疑中回答“不知道”的樣子與2013年朴槿惠政府當時處於“手冊人事”爭議中心的尹真淑的聽證會，看起來是重疊的。尹真淑在聽證會上對水產業、漁業相關提問的大部分都笑着表示“不太清楚”，引起了人們的非議，就任10個月後被撤換。



上週一直持續的李在明政府部長候選人的人事聽證會在“對助理耍威風”“違反農地法”“剽竊論文”等諸多疑惑和爭議中，將焦點放在了道德性考察上。因此，部分部長候選人的政策專業性問題沒有受到多少關注。



據悉，李在明總統撤回對李真淑的提名不僅是因爲道德性爭議，還因爲專業性問題。李真淑在聽證會上被問到小學、初中、高中的法定授課天數（190天）時，回答說“不太清楚”。當被問及幼童打通（幼兒園和兒童之家打通）的進展情況時，從“單一化暫時完成”到“單一化已嘗試過”“幼童打通的基本概念已經出來”，回答一再改口。對於“知道幼童打通由哪裏主管嗎”的提問，她的回答從“是教育廳”到“因此是地方自治團體’”到“是由教育部做，但執行機關是教育廳”，來回改口。



最終，李真淑雖然落馬，但可能會說自己是“運氣不好”。在不太受關注的其他聽證會上也發生了類似的事情，但總統室卻表明了任命其他候選人的方針。僱傭勞動部部長候選人金榮訓被問到退休勞動者的比率時表示：“不知道確切數據。”對於“有沒有哪個國家在沒有調整工資體系的情況下成功延長退休年齡?”，他表示“這個不太瞭解”，對於“那麼有沒有哪怕是一個相關政府的研究結果”的提問，他表示“不太清楚”。延長退休年齡是僱傭部的核心話題。



國家報勳部部長候選人權五乙被問到“政府組織法上記載的報勳部長的業務是什麼”時，無法開口。對於報勳部的口號，他表示“沒有掌握”。對於報勳對象有多少人的提問，他翻閱資料後作出了回答。對於本人的報勳專業性，他表示：“在地區遇到過出租車司機是獨立有功者遺屬的情況。”



在其他候選人的人事聽證會上，回答“不知道”的人也很多。雖然部長候選人表現出令人失望的姿態，但也不能只指責候選人。在野黨議員們也沒有提出後續問題來深挖回答的矛盾和漏洞，而是一直採取低密度的羅列式提問。部分議員還口稱政策質疑，悄悄地提出了地方民怨。



國會最重要的功能是牽制政府，人事聽證會是實現這一目標的有力手段。也就是說，沒有做好準備的部長候選人是最大的問題，但沒有做好準備的議員也很難避免批評。彼此疏忽的一週“外表聽證會”的結果將由國民承擔。

