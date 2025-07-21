韓國政府聚焦濟州航空飛行員可能關閉正常引擎的可能性

圍繞去年12月29日務安濟州航空客機事故原因，據傳國土交通部航空鐵道事故調查委員會（以下簡稱事故調委）將調查重點放在鳥群沖擊事件後，飛行員可能關閉了正常運轉的引擎這壹可能性上。遇難者家屬對此強烈反對，稱“只提供結論而無依據資料”，導致原計劃公布的引擎精密調查結果發布會被取消，調查工作出現波折。據國土交通部20日消息，國土部事故調委原計劃於19日下午3點在全羅南道務安國際機場發布引擎聯合精密調查結果。此前，事故調委已將現場回收的兩個引擎於5月送至引擎制造商法國賽峰飛機發動機公司（CFM International），由美國國家運輸安全委員會（NTSB）及法國事故調查當局等參與進行調查。根據調查結果，航空公司、國土部等的責任歸屬可能發生變化。據傳，調查結果顯示，事故調委認為，在引擎遭受鳥群沖擊損傷後，左側引擎仍維持了可供飛行的輸出功率，但飛行員可能在執行緊急程序時關閉了引擎。然而，遇難者家屬方面抗議稱“這是在將責任推卸給死去的鳥和飛行員”，因此具體調查結果未能公布。12•29務安機場濟州航空客機事故遇難者家屬協議會代表金宥鎮（音）批評道：“本應附上多項依據使遇難者家屬信服，卻只用結論進行說明，並稱依據資料無法公開”，“我們要求公開由世界級專家共同參與撰寫的報告，但只被告知了事故結果。”遇難者家屬方面批評事故調委消極公開信息。據遇難者家屬稱，事故調委方面在4月公開部分管制塔與飛行員之間通話內容時，也僅由事故調委委員長朗讀內容後，並未接受單獨解讀或提問。事故調委方面則堅持表示，他們是根據國際規定公開資料。國際民用航空組織（ICAO）禁止對外公開駕駛艙語音記錄器（CVR）內容。相關人士說明稱：“已面向遇難者家屬舉辦了十余次說明會”，“經過兩至三重核實確認的資料，將根據國際規定進行全面公開。”針對此次波折，有觀點指出，與其倉促進行中期發布，不如尋求提高可信度的方法。天主教關東大學航空運行系教授鄭潤植（音）指出：“事故調委的調查重點不應是判定法律責任，而應放在防止事故重演上。”事故調委計劃於明年4月擬定最終報告草案，並於6月發布最終結果報告書。李祝福記者、務安=李亨柱記者 bless@donga.com