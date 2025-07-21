爲什麼會只生兒子和只生女兒？原因是“初產年齡+基因”

雖然出生率下降，獨生子女家庭增多，但周圍仍然可以看到“多子家庭”或“多女家庭”，即接連出生的孩子只有兒子或女兒。研究結果表明，這與其說是單純的偶然，更可能是初產年齡、遺傳、生物學特性等綜合作用的結果。也就是說，最終子女性別不是以“50比50”的概率來決定的。美國哈佛大學保健研究生院等共同研究團隊當地時間18日在國際學術雜誌《科學進展》上公開了1956年至2015年美國5.8萬多名女性（生育14.6萬多次）的家庭資料和遺傳信息的分析結果。研究團隊認爲，每個家庭的子女性別都出現了微妙的偏重現象。實際上，在有3個子女以上的家庭中，都是兒子或女兒的比率高於期待值。例如，在有三個兒子的家庭中，第四個也是兒子的概率是61%；在三個女兒家庭中，第四個也是女兒的概率是58%，高於“隨機”（50%-53%）。這種現象隨着母親第一次生育年齡的增長更爲明顯。28歲以後生育第一胎的女性比未滿23歲首次生育的女性高出13個百分點。人種、髮色、身高、血型等則與性別偏重沒有明顯關係。在這一研究結果中，由於只有兒子、期待女兒而繼續生育的事例會影響分析結果，各家庭最後一名子女的性別被從分析中排除。全基因組關聯研究結果顯示，母親的特定基因變異與只生女兒或兒子的概率有關。這一點是首次得到確認。例如，第10號染色體“NSUN6基因（rs58090855）”與只生女兒的概率有很大關係。參與研究的哈佛大學博士生王時元（音）表示：“通過此次分析確認了一個事實：子女性別不是完全隨機決定，生物學因素會對各家庭的性別模式產生部分影響。”鄭智煐 jjy2011@donga.com