距離稱讚“做得好”，住宅供應還有長路要走



以7月14日爲基準，首爾公寓交易價格比前一週上漲0.19%，漲幅連續3周縮少。隨着江南地區土地交易許可區2月份解除限制，首爾房價大舉上漲的趨勢在6月27日貸款限制之後似乎有所減弱。這一結果，值得李在明總統對主導貸款限制的金融委員會連日稱讚“做得好”。表面上看是那樣。



仔細觀察實際情況，筆者認爲現在安心還爲時尚早。從20日首爾房地產信息廣場來看，本月首爾公寓的交易量爲1412件。這相當於上個月1.1344萬件的10%左右。即使考慮到距離月度統計出來還有10天時間，可以肯定的是，由於強有力的貸款限制，出現了交易斷崖。在交易中斷的情況下，江南地區的核心地段、投資價值較大的重建公寓等繼續出現最高價交易。房價漲勢沒有減弱，只是止步不前。



文在寅政府當時已經證明，出現交易斷崖並不是一個積極的信號。當時，政府也把重點放在了禁止對超過15億韓元的住宅進行住宅擔保貸款等抑制需求的政策上。但就像築堤不能永遠困住流淌的江水一樣，過剩的需求流向某處，產生了氣球效應。不確定性反而增大，房價在預想不到的地方飛漲。可以說，這是用規制限制房價的遏制需求政策的侷限性所在。



今後房價走向的關鍵在於能否充分供應滿足需求。但到目前爲止，李在明總統和政府人士的住宅供應相關發言只有方向性，沒有具體的計劃。在競選公約中也沒有提出過具體方案，事實上處於空白狀態。國土交通部部長候選人金潤德表示“將供應給人們需要的地方”，暗示將放寬重建、再開發容積率等限制。他同時還表明了“公共利益和民間利益要均衡”的立場。政府認爲什麼是公共性住房供應仍然模糊不清。



文在寅政府陷入住宅普及率達到100%的陷阱，把新增買賣需求全部定性爲以投機爲目的的假需求，一味進行壓制。因此，政權初期人們希望的市中心重建被各種限制所束縛，只停留在宣佈建設新城等敲邊鼓的住宅供應上。但是應該記住，這個“假需求”其實是認爲今後無法在自己想要的地方買到房子的二三十歲年輕人的“不安需求”。



市場參與者已經充分認識到，遏制需求政策的效果是有限的。根據經濟趨勢和市場狀況的變化，被遏制的需求隨時都有可能再次出現。必須認識到，6月27日貸款限制只是得到了給出現暴漲徵兆的首爾公寓交易市場降溫的效果而已。爲了延續這一趨勢，正如部長候選人所說，具體的供應計劃應針對“人們想要的地方”出臺。距離稱讚“做得好”，還有很長的路要走。

