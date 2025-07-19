韓國羽毛球名將安洗瑩（23歲•三星生命•見圖）成功向本賽季唯壹在自己近乎完美的征程中留下敗績的“勁敵”陳雨菲（27歲•中國）復仇。世界羽毛球聯合會（BWF）女子單打世界排名第壹的安洗瑩，於18日在東京舉行的日本公開賽四分之壹決賽中，對陣世界排名第5的陳雨菲，僅用時43分鐘便以2比0（21比16，21比9）輕松獲勝。整場比賽，安洗瑩全程掌控比賽節奏，兩局均未讓出領先優勢，取得完勝。截至本場比賽，安洗瑩在今年世界羽聯世界巡回賽中的戰績為傲人的30勝1負。今年六次參加國際賽事並五次奪冠的安洗瑩，唯壹壹次失利正是拜陳雨菲所賜。5月30日的新加坡公開賽四分之壹決賽中，安洗瑩曾以0比2完敗於陳雨菲，其國際賽事25連勝的紀錄就此終結。在雙方的交手記錄中，陳雨菲仍以13勝12負占據上風，但在兩人最近的10次交鋒中，安洗瑩以7勝3負領先。在稍早進行的男子雙打四分之壹決賽中，徐承宰（28歲）/金元昊（26歲•以上均為三星生命）組合也以2比1（21比13，18比21，21比13）戰勝馬來西亞組合萬煒聰（26歲）/鄭凱文（25歲），成功晉級半決賽。自今年開始搭檔的徐承宰/金元昊組合，正朝著賽季第五冠發起沖擊。任寶美 bom@donga.com